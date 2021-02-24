В Армении вынесли приговоры участникам группы "Сасна Црер"

Суд в Армении в среду вынес приговоры десятерым участникам вооружённой группы "Сасна Црер", которые в июле 2016 года захватили и удерживали здание патрульно-постовой службы в Ереване. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Членов "Сасна Црер" признали виновными в захвате и убийстве заложников, а также в незаконном ношении и хищении оружия. Смбат Барсегян, которого обвиняли в убийстве двух полицейских, был приговорён к 25 годам лишения свободы.

Павел Манукян получил 10 лет тюрьмы. Гагика Егиазаряна и Арега Кюрегяна приговорили к 7 годам и 5 месяцам и к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы соответственно. Варужану Аветисяну суд назначил 9,5 лет лишения свободы. Мхитар Аветисян приговорён к 7,5 годам тюрьмы. Эдуард Григорян и Седрак Назарян получили по 6,5 и 8 лет лишения свободы соответственно. В отношении Араика Хандояна уголовное преследование было прекращено из-за его смерти.

Армену Биляну, обвиняемому в убийстве сотрудника полиции, назначили 4 года лишения свободы. Суд посчитал доказательства его причастности к убийству недостаточными. Прокурор требовал назначить наказание в виде 21 года лишения свободы. Билян был отпущен на свободу под подписку о невыезде.