КНДР эксплуатирует труд узников концлагерей для добычи угля

Власти КНДР используют труд политических заключенных, включая детей, для добычи угля, который затем идет на экспорт, а вырученная иностранная валюта тратится на развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна. К такому выводу пришел базирующийся в Сеуле Гражданский альянс за права человека Северной Кореи, сообщает Reuters.

Правозащитники подготовили соответствующий доклад под названием "Экспорт кровавого угля из Северной Кореи: пирамида доходов, поддерживающих структуры власти". В документе описывается система трудовой эксплуатации узников северокорейских концлагерей. Согласно отчету, они вносят вклад в теневую торговлю углем.

В настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого энергоресурса. Санкции были введены для того, чтобы перекрыть Пхеньяну финансирование для создания оружия массового поражения. По оценкам ООН, сейчас в обширной системе трудовых лагерей, многие из которых находятся возле мест добычи полезных ископаемых, содержатся до 200 тысяч человек. Узники сталкиваются с пытками, изнасилованиями, принудительным трудом, голодом и другими видами бесчеловечного обращения, говорилось в отчете ООН в 2014 году.

Согласно другому докладу ООН, опубликованному в начале 2018 года, КНДР сумела обойти международное эмбарго на экспорт целого ряда товаров и заработала в 2017 году почти 200 миллионов долларов на внешней торговле. В документе были использованы в том числе свидетельства тех, кто сумел бежать в Южную Корею, включая бывших политзаключенных. Они рассказали, что в результате подневольного труда в 2016 году было добыто порядка 8 миллионов тонн угля.

Замглавы Гражданского альянса Джоанна Хосаниак заявила, что цель расследования заключалась в том, чтобы подчеркнуть ту роль, которую "спонсируемая государством система рабства" играет в укреплении политической и финансовой мощи Ким Чен Ына. Это важно и для администрации Джо Байдена, пересматривающей политику в отношении КНДР, которую вел прежний глава государства Дональд Трамп.

