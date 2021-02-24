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Путин заявил о 500 агентах западных спецслужб, выявленных за год 

Владимир Путин во время выступения на коллегии ФСБ, Москва, 24 февраля 2021 года

Владимир Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ, объявил, что за прошлый год в России выявлена и пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб.

Кроме того, президент России рассказал о готовящихся "новых провокациях" со стороны западных стран - в частности, в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

По словам Путина, против страны ведётся целенаправленная информационная кампания с бездоказательными обвинениями. "В ход идут уже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения медицины в борьбе с коронавирусом", - сказал глава России, поблагодарив сотрудников ФСБ за вовремя предоставленную руководству страны информацию об этом.

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