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Житель Забайкалья осуждён на 8 лет по обвинению в госизмене

Учения на полигоне Цугол в Забайкалье (иллюстративное фото)

Забайкальский краевой суд приговорил гражданина России Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Приговор вступил в законную силу.

52-летнего Владимира Васильева задержали в Забайкальском крае в августе 2019 года. Позже его этапировали в Москву для проведения следственных действий. По данным источника ТАСС, Васильев признал свою вину, однако дело в отношении него было рассмотрено в общем порядке.

Помимо срока в колонии, Васильева ожидает год ограничения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме. Коллегия из трех федеральных судей рассмотрела дело за четыре заседания, а приговор был оглашен через пять часов после того, как судьи удалились в совещательную комнату. За последние два месяца российские суды вынесли три приговора по делам о госизмене.

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