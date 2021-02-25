Правозащитник заявил об аресте координаторов "Сибири правовой" в Кузбассе

Основатель проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин сообщил о задержании и аресте координаторов кемеровской правозащитной организации "Сибирь правовая" Дмитрия Камынина и Владимира Тараненко.

На своей странице в Фейсбуке Осечкин опубликовал фотографию письма Камынина матери, в котором тот сообщает, что начал голодовку с 20 января. "У двери специально ставят чашку с жареным мясом, чтобы пахло. Намекнули, что могут посадить в "пресс-хату", - пишет Камынин.

Как сообщил редакции Сибирь.Реалии заместитель руководителя "Сибири правовой" Алексей Заворин, Дмитрий Камынин находится под арестом по делу, связанному с наркотиками. Владимир Тараненко арестован по делу о вымогательстве.

В пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области заявили, что смогут дать комментарий после ознакомления с ситуацией.