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Правозащитник заявил об аресте координаторов "Сибири правовой" в Кузбассе

Владимир Тараненко

Основатель проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин сообщил о задержании и аресте координаторов кемеровской правозащитной организации "Сибирь правовая" Дмитрия Камынина и Владимира Тараненко.

На своей странице в Фейсбуке Осечкин опубликовал фотографию письма Камынина матери, в котором тот сообщает, что начал голодовку с 20 января. "У двери специально ставят чашку с жареным мясом, чтобы пахло. Намекнули, что могут посадить в "пресс-хату", - пишет Камынин.

Как сообщил редакции Сибирь.Реалии заместитель руководителя "Сибири правовой" Алексей Заворин, Дмитрий Камынин находится под арестом по делу, связанному с наркотиками. Владимир Тараненко арестован по делу о вымогательстве.

В пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области заявили, что смогут дать комментарий после ознакомления с ситуацией.

  • "Сибирь правовая" - некоммерческая организация, предоставляющая юридическую помощь осужденным и заключенным. Активисты "Сибири правовой" публиковали в ютьюбе ролики, в которых заключенные рассказывали о пытках в изоляторах и колониях Кемеровской области. Также на канале организации опубликован ролик, в котором бывший заключенный рассказывает, как избивал прибывших по этапу зеков по приказу администрации учреждения.

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