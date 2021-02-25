Премьер-министр Армении заявил о попытке военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Это случилось после того как армия в четверг, 25 февраля, потребовала его отставки после увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Генерал был уволен накануне по предложению премьер-министра после того, как Хачатрян раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер".

23 февраля в интервью изданию 1in.amПашинян сказал, что "Искандеры", стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов". Заместитель начальника Генштаба генерал Хачатрян заявил, что "это невозможно", а делать выводы с "поверхностными оценками несерьёзно". После этого он был уволен.

В заявлении военных, которое подписали начальник Генштаба генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные говорится, что "ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации армии, однако все имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину".

После заявления военных жители Еревана стали выходить на улицы, выкрикивая лозунги "Никол — предатель!" и "Никол — уходи!", сообщает "Интерфакс". В частности, люди собираются у здания министерства обороны страны.

В Минобороны Армении пока не комментировали заявление Генштаба.

Оппозиция Армении требует отставки Никола Пашиняна после принятия в ноябре минувшего года им и президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджан получил несколько районов в регионе. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве национальных интересов.

Никол Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение, действительно, было плохим для Еревана. Но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали, в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.

22 февраля в Ереване прошёл двухчасовой марш. Сторонники оппозиции призвали президента Армении Армена Саргсяна не ратифицировать ни один из документов, поступающий от правительства. 23 февраля в Ереване были задержаны не менее 60 человек в ходе акции с требованием отставки премьер-министра.