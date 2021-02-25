Санкций нет, зато есть "Солярис". Новая яхта Романа Абрамовича

В первых числах марта в Германии будет спущена на воду новая яхта российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом рассказало издание Forbes со ссылкой на несколько источников на рынке яхт. О строительстве яхты, цена которой (без отделки) может достигать полумиллиарда долларов, и о том, что она предназначается для Абрамовича, было известно еще несколько лет назад – однако только недавно на судостроительной верфи Lloyd в немецком Бремерхафене с яхты убрали леса, что позволило фотографам и пилотам дронов запечатлеть ее во всей красе.

Solaris – экспедиционная яхта длинной 145 метров. Это на 30 метров больше, чем предыдущая яхта Абрамовича этого же класса, Luna, проданная им другому российскому миллиардеру, Фархаду Ахметову, бывшему члену Совета Федерации от Ненецкого автономного округа. Позже Luna оказалась в центре громкого бракоразводного процесса, когда бывшая супруга Ахметова попыталась отсудить у него часть его 1,5-миллиардного состояния, а также успела стать причиной скандала в Венеции, где ей возмутились местные жители – из-за того, что она якобы портила панораму города. В то же время Solaris меньше, чем "гига-яхта" Eclipse, которая по-прежнему принадлежит Абрамовичу с 2010 года и на момент своего спуска на воду являлась самым большим частным моторным судном в мире.

Дизайнером "Соляриса" стал немец Франк Нойбельт, один из самых известных в мире дизайнеров яхт. Он же был дизайнером яхты Luna. Интерьеры новой яхты Абрамовича пока не раскрыты, но можно предположить, что они будут похожи на интерьеры яхты-предшественницы, Luna, автором которых являлся британец Дональд Старки.

Как пишет Forbes, "Солярис" – экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. На ней будет восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, ангар для вертолетов, гараж для сопроводительных катеров и 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Основатель базирующейся в Монако медиакомпании YachtHarbour Дмитрий Семенихин рассказал Forbes, что "Солярис" относится к классу так называемых "судов поддержки", основной функцией которых является транспортировка кораблей и катеров меньшего размера, оборудования для дайвинга, прием на борт вертолетов. Обычно они строятся в дополнение к основному судну, однако в последние годы, говорит Семенихин, их все чаще покупают для самостоятельного использования.

По данным Forbes, для яхты "Солярис" уже заказы два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под бортовыми номерами M-SOLO и M-SOLA. Как следует из данных сайта Flightradar24 и баз фотографий любителей авиации, обе машины уже построены и регулярно совершают полеты в районе Лазурного Берега.

Эксперты, опрошенные Forbes, оценивают стоимость строительства яхты "Солярис" в сумму до 450 миллионов евро (без стоимости отделки). В процессе строительства яхты, говорят они, ее проектный размер и стоимость увеличились. Несмотря на то, что спуск яхты на воду запланирован на следующую неделю, Абрамович получит ее только через полгода, после полного цикла испытаний.

Имя Романа Абрамовича в последние месяцы вновь оказалось в центре внимания российских СМИ – но не только из-за новой яхты, а еще и в связи с отравлением "Новичком" Алексея Навального. 19 января исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, как считают в ФБК, страны Запада должны ввести санкции из-за отравления и последовавшего за ним ареста оппозиционного политика. В числе людей, на которых соратники Навального призвали наложить ограничения, был и Абрамович. Спустя почти месяц соратник Навального Леонид Волков в разговоре с журналистом британской газеты The Independent назвал Абрамовича "носильщиком чемоданов с незаконным богатствами президента Путина", однако вскоре после этого издание извинилось перед российским бизнесменом, назвав публикацию этих слов "ошибкой".