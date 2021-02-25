В Германии гражданина ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Обвиняемый работал в компании, которая регулярно проводила проверки электроприборов на территориях бундестага и имела доступ к чертежам зданий, которые использует парламент.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый передал российским спецслужбам секретную информацию по собственной инициативе. В 2017 году он якобы отправил данные сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в российской военной разведке (ГРУ).
Теперь суд в Германии должен решить, проводить ли судебное разбирательство.
Москва сообщения германской прокуратуры пока не прокомментировала.
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