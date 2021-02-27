"Дело Инала". В Цхинвали не стихает бессрочный протест

Вечером 17 августа 2020 года, когда глава МВД самопровозглашённой Республики Южная Осетия (её независимость признана 5 странами; Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией) Игорь Наниев направлялся с работы домой, его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия. По данным агентства “Интерфакс”, никто не пострадал. 23 августа по подозрению в совершении нападения были задержаны местные жители Инал Джабиев, Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов.

28 августа Джабиева отправили из изолятора временного содержания в больницу, по дороге он скончался. Согласно выводам официальной экспертизы, Джабиев И. С. умер из-за "внезапной сердечной смерти на фоне развития абстинентного синдрома (отмена наркотического препарата)". Экспертиза проводилась в 111-м Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации.

Родственники Джабиева уверены, что он умер от пыток, которым подвергался на допросе. На опубликованных в день смерти фотографиях из морга видны огромные гематомы на руках, ногах и спине, на левом запястье глубокая рана. Вдова Джабиева Оксана Сотиева считает: “Всем всё видно даже без экспертизы, всем понятно, от чего умер Инал. [В экспертном заключении] есть ещё и абзац, где черным по белому написано, что смерть Инала наступила в вертикальном положении, он был подвешен на обе руки, то есть на руках у него были наручники”. Противоречат заключению российской экспертизы и выводы, которые были сделаны югоосетинским экспертом Зариной Дзагоевой: она установила, что смерть Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы".

Под общественным давлением президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с родственниками Инала и пообещал провести расследование. В начале сентября на совещании с руководителями силовых структур Бибилов потребовал "оперативного проведения мероприятий". В отставку был отправлен глава правительства Эрик Пухаев, глава МВД Игорь Наниев и все остальные члены кабинета министров. В сентябре 2020-го были арестованы семь милиционеров, подозреваемых в пытках Джабиева.

Бессрочный протест

Подвижек в расследовании "дела Джабиева" не было три месяца. В начале декабря вдова погибшего написала на своей странице в фейсбуке: "Мы вынуждены выйти на бессрочную акцию протеста с соблюдением всех предосторожностей и в рамках закона". После того, как граждане начали выходить на улицы, Мераб Пухаев, и. о. министра внутренних дел Южной Осетии, выступил с заявлением: "Просим не поддаваться на призывы провокационного характера, отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях, которые могут повлечь нарушения действующего законодательства и осложнение и без того непростой эпидемиологической ситуации". Эти слова были восприняты участниками акции протеста, начавшейся на Театральной площади Цхинвали, негативно. 14 из 34 депутатов парламента начали бойкот заседаний парламента Южной Осетии. Они требуют отставки генерального прокурора республики Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства Джабиева.

Ключевая проблема – доверие к правоохранительной системе и к власти в целом

В декабре 2020 года выходцы из Южной Осетии, проживающие в Москве граждане РФ, написали письмо Владимиру Путину: "Родственникам было обещано честное, открытое и справедливое расследование. Сегодня, спустя три месяца, они больше не верят властям Южной Осетии, поскольку считают результаты экспертизы, проведенной экспертами Министерства обороны РФ, чудовищной ложью: согласно их выводам, Джабиев умер в результате отказа от приема наркотических средств, а не от пыток и избиений". Это обращение было переадресовано в Генеральную прокуратуру России, но ответа на него не последовало.

Весь декабрь мать убитого провела на Театральной площади Цхинвали, она дала комментарий "Коммерсанту": "Я просто не могу больше жить как раньше. Я бы попыталась, если бы эти страшные люди, убившие Инала, были наказаны. Но нас даже этого лишают. Моего сына называют наркоманом и барыгой... Меня отговаривают люди, говорят, что я тут замерзну. А я думаю, что лучше замерзнуть, чем жить в этом ужасе". После начала акции в центре Цхинвали на семью Джабиева оказывалось давление, брата Инала Ацамаза задержали, но затем суд прекратил уголовное дело.

Про других обвиняемых



Помимо Джабиева, был сильно избит и другой подозреваемый в покушении на главу МВД – Николай Цховребов. Он был отправлен со следами тяжёлых побоев в больницу, где содержался под охраной. По данным следствия, опубликованным на странице фейсбука журналистки Ланы Парастаевой, "в вечер покушения на Наниева Цховребов, Джабиев, Кулумбегов и Звездина Мария катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинская Цховребов и Джабиев вышли из машины. А Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Наниева. Когда машина Наниева проехала мимо них, Кулумбегов отправил два запроса о пополнении баланса. Затем, около 22:00, указывается в документе, Цховребов совместно с Джабиевым произвел не менее двух выстрелов по машине Наниева". В феврале Цховребову предъявили обвинение в покушении на бывшего министра. Мать Цховребова, Алла Габатова, негодует: "Несмотря на две баллистические экспертизы, показавшие, что в автомобиль Наниева стреляли не из оружия моего сына, генпрокуратура все же предъявила ему обвинение".

Третий задержанный по этому делу, Герсан Кулумбегов, освобожден под подписку о невыезде. Журналистка Лана Парастаева со ссылкой на знакомых Кулумбегова сообщает, что он тоже подвергался пыткам. Известно, что уголовное дело против него прекращено.

Как выйти из кризиса?

Как сообщал сайт Кавказ.Реалии, в последние месяцы президент Южной Осетии неоднократно инициировал проведение внеочередной сессии парламента. В ответ представители оппозиционного парламентского блока заявили о готовности к встрече с президентом при условии, что на повестке будет стоять вопрос о политическом кризисе в республике. Такие гарантии получены не были. Российский политолог Сергей Маркедонов считает, что в январе 2021 года были предприняты первые попытки с целью разрешения кризиса в Цхинвали: "Речь идет о посредничестве между властями и семьей Джабиева, требующей доведения до логического финала расследования всех обстоятельств дела. Ключевая проблема – доверие к правоохранительной системе и к власти в целом. Конечно, такие проблемы не решаются за один день и даже за один месяц. Но ведь и недовольство, и массовые акции протеста также не стали сюрпризом в прошлом году". Маркедонов отмечает, что Южная Осетия довольно тяжело выходила из предыдущих кризисов в 2001 и 2011 годах: "В обоих случаях республика стояла на грани масштабного раскола, но смогла найти способы не допустить его".

У всех есть дети, люди волнуются: каждого могут поймать и незаконно удерживать, а потом в конце...

В январе этого года бывшие президенты мятежной грузинской автономии Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов вместе с несколькими другими политиками попытались урегулировать конфликт. Они побеседовали с Бибиловым и с депутатами парламента, потом вышли на Театральную площадь к собравшимся там участникам акции протеста. Сайт "Кавказский узел" приводит такую цитату из выступления Людвига Чибирова: "Нет, наверное, в Осетии человека, который бы не скорбел с вами. Нам всем очень больно. Ситуация критическая... Бывало [у нас] разное – и столкновения, и непонимание, но мы могли договориться и работать сообща".

Результатом переговоров стало предложение отделить следственный комитет от прокуратуры. Депутат республиканского парламента Давид Санакоев (один из 14 бойкотирующих парламентские сессии) считает, что выйти из кризиса будет непросто: "Необходимо вернуть республику в правовое поле. Для этого надо писать представление об увольнении генерального прокурора. Почему это для нас важно? Умер молодой человек, которого забили до смерти. Прокурор не осуществил необходимый надзор за расследованием преступления, поэтому фактически он прикрывает тех, кто совершал противоправные действия. Прокурор прикрывает МВД, а президент прикрывает прокурора, получается круговая порука. Нужно разорвать этот замкнутый круг”.

Акции протеста на центральной площади Цхинвали продолжаются, обычно на них собирается по 20–30 человек. Вдова Инала Джабиева говорит: "Люди поддерживают нас, потому что видят: у нас нет справедливости. Власти сами не соблюдают закон. У всех есть дети, люди волнуются: каждого могут поймать и незаконно удерживать, а потом в конце... как получилось с Иналом..."