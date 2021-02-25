Украина закроет доступ к сотням сайтов, в том числе РБК и Livejournal

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщила интернет-провайдерам о необходимости заблокировать доступ к более чем 400 сайтам в интернете. Среди них сайт одного из крупнейших российских СМИ - РБК, а также блог-платформы Livejournal (Живой Журнал), принадлежащей российской корпорации Rambler Group.

Решение об ограничении доступа принял суд в Киеве в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве. Какие-либо подробности этого дела пока не известны.

Ранее суд в Харькове постановил закрыть доступ к четырём анонимным телеграм-каналам, пишущим о политике. Их предполагаемых администраторов обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Каналы продолжают работать.

Украинские власти в предыдущие годы ограничили доступ к ряду российских СМИ, а также российским соцсетям ВКонтакте и Одноклассники. Россия официально признана на Украине "страной-агрессором" из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, власти страны принимают меры по ограничению российского информационного воздействия.