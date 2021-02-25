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В Калмыкии прокуратура проводит проверку после видео о разливе нефти

Загрязнение нефтепродуктами (Архивное фото)

Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что на территории Черноземельского района республики разлилась нефть. Об инциденте стало известно накануне из социальных сетей.

Ранее в интернете распространилось видео, где говорится о разливе нефти на пастбище Нарынхудукского муниципального образования. Как отмечает голос за кадром, эта территория расположена примерно в трех с половиной километрах от Курганного газонефтяного месторождения. Прокуратура сообщает, что к проверке привлечены сотрудники управлений Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.

О случившемся местные жители информировали Россельхознадзор. На днях ведомство подтвердило факт разлива нефти на территории в 250 квадратных метров и отобрало пробы почв для проведения химико-токсикологических исследований. По данным местного управления Россельхознадзора, причиной стал разрыв нефтепровода.

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