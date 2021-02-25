Создатель мультфильмов о Винни-Пухе умер от коронавируса 

В Москве от коронавирусной инфекции на 87 году жизни скончался Владимир Зуйков - художник-постановщик студии "Союзмультфильм", на которой он создал более тридцати анимационных работ. Среди самых известных из них - "Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в гости", "Винни-Пух и день забот", "Дарю тебе звезду", "Птичка Тари", "Девочка и медведь", "Фильм, фильм, фильм".

Мультипликацию Зуйкова можно также увидеть в кинофильмах "Зигзаг удачи" и "Бегство мистера Мак-Кинли", а также в документальной ленте "О спорт, ты - мир!", посвящённой летним Олимпийским играм 1980 года в Москве.

Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года в Москве. Художником-постановщиком анимационных фильмов он стал в 32 года. До этого Зуйков работал в книжных издательствах, проиллюстрировав десятки книг, среди которых произведения Астрид Линдгрен, Алана Милна, Оскара Уайльда, Кира Булычёва и многих других. В качестве иллюстратора Зуйков также сотрудничал с научно-популярными журналами "Химия и жизнь" и "Знание - сила".

С 2002 года Владимир Зуйков преподавал на кафедре режиссуры анимационного кино Всероссийского государственного института кинематографии.