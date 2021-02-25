Лидеры ЕС договорились об электронных сертификатах вакцинации

Лидеры стран ЕС на онлайн-саммите в четверг одобрили разработку и внедрение электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом по итогам саммита заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, техническая работа по подготовке сертификата займёт не менее трёх месяцев. Пока неясно, будет ли сертификат о вакцинации необходимым и достаточным условием для международных поездок. На введении сертификатов настаивали главным образом страны юга Европы, такие как Испания, которые считают, что снятие ограничений на поездки для тех, кто был вакцинирован, поможет спасти ближайший летний туристический сезон.

Лидеры стран ЕС констатировали, что ситуация с эпидемией в Европе остаётся сложной, и жёсткие ограничения, введённые в большинстве стран, неизбежны. Некоторые страны, включая Германию, возобновили пограничный контроль с другими странами-членами ЕС, пересечение границы возможно только при наличии негативного теста на коронавирус и по уважительным причинам.

Также участники саммита призвали нарастить производство вакцин в Евросоюзе и ускорить процесс вакцинации, который в большинстве стран ЕС идёт заметно медленнее, чем в Великобритании, США и Израиле. К лету, однако, лидеры стран ЕС рассчитывают на ускорение темпов вакцинации.

По словам Меркель, постоянное появление новых штаммов коронавируса может означать, что каждый год необходимо будет заново прививаться от COVID-19.

Евросоюз живёт в условиях ограничений в связи с эпидемией уже почти год - карантинные меры начали вводиться в большинстве стран ЕС в марте 2020 года.

Саммит был посвящён борьбе с эпидемией, других вопросов, в том числе о возможных санкциях против российских чиновников, на повестке дня не было.