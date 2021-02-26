Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине

МИД России опубликовал кадры возвращения из Северной Кореи сотрудников российского посольства и членов их семей на несамоходной дрезине. Третьему секретарю посольства России в КНДР Владиславу Сорокину больше километра пришлось толкать эту конструкцию по железной дороге, говорится в сообщении российского МИДа.

Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, поэтому российским дипломатам пришлось добираться до границы "долгим и трудным путём". "Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - отмечается в сообщении.

На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников посольства пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели в Москву.

Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса в начале прошлого года. В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения COVID-19.

С началом пандемии из КНДР уехали большинство иностранных дипломатов, в том числе российских. Оставшиеся должны соблюдать жесткие ограничения — им нельзя выезжать за пределы Пхеньяна, посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.