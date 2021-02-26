Обвинение просит ужесточить статью полицейским из Кемерова

Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских, не приехавших на вызовы в дом, где была до смерти избита девушка. Обвинение переквалифицировано на более тяжкую статью - халатность, приведшая к смерти. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову было предъявлено обвинение по первой части статьи о халатности. Наказание по ней предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 месяцев. 26 февраля суд принял доводы гособвинения о том, что из-за халатности полицейских наступила смерть студентки, и постановил переквалифицировать статью. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Из предъявленного подсудимым обвинения ясно, что неисполнение Балашовым и Тарицыным своих должностных обязанностей повлекло совершение преступления против жизни Пехтелевой, решила судья.

22 февраля Следственный комитет объявил о завершении расследования в отношении сотрудников полиции, отметив, что полицейские в ходе следствия вину в смерти Веры Пехтелевой не признали.

Предположительно, конфликт между жительницей Кемерово Верой Пехтелевой и её бывшим молодым человеком произошел после того, как девушка приехала в квартиру забрать вещи. Соседи, услышав крики о помощи, в течение трёх с половиной часов вызывали полицию, но не дождались приезда и сами взломали дверь в квартиру, где обнаружили девушку уже мертвой.

Правозащитник Алена Попова ранее писала, что бывший сожитель 23-летней Веры Пехтелевой Владислав Канюс нанес ей не менее 56 телесных повреждений – "кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма" – и в итоге задушил её шнуром от утюга.