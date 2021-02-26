В доме в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, не было газа

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявил начальник управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. По его словам, на месте работают газовые службы, правоохранительные органы и эксперты, чтобы понять причину случившегося.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом 12-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде утром 26 февраля. Позже власти уточнили, что взрыв произошёл в кафе, находящемся в пристройке здания. Местное издание Newsnn.ru написало, что взрыв случился в суши-баре, ударной волной задело припаркованные автомобили выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса.



По предварительным данным МЧС, пострадал один человек, который находился в стоматологической поликлинике рядом с местом взрыва. Он получил легкую травму головы.

Кроме того, под завалами могут находиться два человека. Одну женщину уже обнаружили, спасатели пытаются извлечь её. Поиски второй женщины продолжаются, сообщили в региональном МЧС.