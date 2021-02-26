По "ингушскому делу" задержан бывший глава МВД республики

Находившийся в международном розыске один из лидеров протеста в Ингушетии, бывший министр внутренних дел республики и сопредседатель Ингушского национального конгресса Ахмед Погоров задержан 26 февраля в своем доме в Назрани. Он подозревается в организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста в Магасе в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне.
То, что задержание произошло именно сейчас, может быть связано с появлением оперативной информации о местонахождении Погорова, отметил в беседе с Кавказ.Реалии адвокат Магомед Беков. Он также уточнил, что если подозреваемый объявлен в международный розыск, постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и о мере пресечения выносятся заочно.
Как сообщает "Интерфакс", Ахмеда Погорова доставили из Ингушетии в следственный изолятор Владикавказа соседней Северной Осетии.
- Между тем в Ессентуках продолжается судебный процесс над другими обвиняемыми по "ингушскому делу", которых подозревают в организации насилия на митинге в Магасе и в участии в экстремистском сообществе. На скамье подсудимых - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Барах Чемурзиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Нальгиев и Зарифа Саутиева. Все они отрицают вину.
- На днях Союз репрессированных народов России призвал президента Владимира Путина содействовать освобождению ингушских активистов. Все они "ранее не судимы, имеют семьи, пользуются уважением и авторитетом в ингушском обществе", подчёркивается в обращении.
- Протестные акции 2018-2019 годов были вызваны утверждением новой административной границы Ингушетии и Чечни и изменениями в республиканском законе о референдуме.
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