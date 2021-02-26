По "ингушскому делу" задержан бывший глава МВД республики

Находившийся в международном розыске один из лидеров протеста в Ингушетии, бывший министр внутренних дел республики и сопредседатель Ингушского национального конгресса Ахмед Погоров задержан 26 февраля в своем доме в Назрани. Он подозревается в организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста в Магасе в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне.

То, что задержание произошло именно сейчас, может быть связано с появлением оперативной информации о местонахождении Погорова, отметил в беседе с Кавказ.Реалии адвокат Магомед Беков. Он также уточнил, что если подозреваемый объявлен в международный розыск, постановление о его привлечении в качестве обвиняемого и о мере пресечения выносятся заочно.

Как сообщает "Интерфакс", Ахмеда Погорова доставили из Ингушетии в следственный изолятор Владикавказа соседней Северной Осетии.