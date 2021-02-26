CIT: Минобороны РФ опубликовало кадры пуска "Искандера" по больнице

Министерство обороны России накануне, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер", показало кадры применения этого комплекса в Сирии. Группа Conflict Intelligence Team утверждает, что на один из этих кадров попал удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии. CIT ссылается на пользователя твиттера Obretix, блог которого посвящён связанной с конфликтом в Сирии аналитике. Он геолоцировал объект, попавший на видео. При этом российские военные отрицали удары по объектам в городе Азаз.

В феврале 2016 года о ракетном обстреле больницы сообщала международная правозащитная организация Human Rights Watch. По её данным, больница за 10 дней до удара была эвакуирована, следовательно, врачи и пациенты при этом обстреле вряд ли пострадали. Однако Россию неоднократно обвиняли в ударах по действующим больницам во время сирийского конфликта. В частности, в расследовании New York Times утверждается о четырёх ударах российской авиакции по больницам в течение одних суток в мае 2019 года.

24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы "Искандер" показали себя неэффективно во время карабахского конфликта. На следующий день минобороны России отвергло заявление Пашиняна, заявив, что в ходе конфликта в Карабахе "Искандеры" вообще не применялись, а премьера Армении, возможно, ввели в заблуждение. При этом минобороны настаивает, что в Сирии "Искандеры" проявили себя хорошо. Для доказательства этого тезиса и были опубликованы кадры ударов, которые анализирует CIT.

Заявление Пашиняна вызвало резкую реакцию руководства генштаба Армении, которое обвинило премьера в некомпетентности и призвало его подать в отставку. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота. В Ереване продолжается уличное противостояние сторонников и противников Пашиняна.