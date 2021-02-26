Друг Путина оказался крупнейшим владельцем турбизнеса в Крыму

Друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг оказался крупнейшим владельцем объектов туристического бизнеса в Крыму. Его компании после аннексии полуострова скупали земли и пансионаты зачастую ниже рыночной стоимости. Только кадастровая стоимость принадлежащей ему земли оценивается в 5 с половиной миллиарда рублей. Об этом пишет издание "Проект".

Ротенберг — один из самых богатых людей России, его состояние оценивается журналом Forbes в 2,8 миллиарда долларов. После аннексии Крыма в 2014 году он попал под санкции США и ЕС за близость к Путину, с которым дружит больше 50 лет. В 2020 году он получил звание Героя труда за строительство моста в Крым через Керченский пролив — он, по оценке газеты "Ведомости", обошёлся бюджету в 300 миллиардов рублей.

Мост — не единственный проект Ротенберга на полуострове. Его компании получили контракты на 38,5 миллиардов рублей за работы по реконструкцию детского лагеря “Артек”, 640 миллионов — за поставку туда мебели и бытовой техники, 40 миллионов — за пиар-проекты лагеря.

Фактически принадлежащая ему компания владеет историческим дворцом "Дюльбер" неподалёку от Ялты, тремя санаториями под брендом "Курорты Крыма", его компании контролируют другие санатории и около 80 гектаров земли под ними на побережье и 761 здание и помещений общей площадью больше 282 тысяч квадратных метров. Только кадастровая стоимость недвижимости составляет более 5,5 миллиардов рублей, отмечает издание.

На самом юге полуострова, рядом с дачей, где во время августовского путча 1991 года находился Михаил Горбачёв, издание обнаружило закрытый участок с домом площадью до 7 тысяч квадратных метров. Только земля под ним может стоить до 2,5 миллиардов рублей. Хозяином особняка местные жители считают Аркадия Ротенберга, а участниками рядом владеет близкая к нему предприниматель.

Украина не признаёт сделки на полуострове, оформленные по российскому законодательству, и считает незаконным въезд на территорию региона не через украинскую границу.