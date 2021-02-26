"Все равно, кого потом сносить". Соцсети о выборе памятника на Лубянке

Кто займет пустующий постамент на Лубянской площади – Александр Невский или Феликс Дзержинский? С сегодняшнего дня москвичи могут отдать свой голос за один из этих вариантов на портале "Активный гражданин". Голосование, которое продлится до символичной даты 5 марта, проходит драматично: поначалу Александр Невский резко ушел в отрыв, однако позднее подтянулись сторонники Железного Феликса, и шансы на победу фактически сравнялись.

В голосовании уже приняли участие более 100 тысяч человек. По итогам первых суток пока побеждает князь, что не может не радовать традиционалистов.

Егор Холмогоров

Что ж, можно подвести итоги первых суток голосования по памятнику на Лубянке.

Никакого всесокрушающего блицкрига, который прогнозировали многие, у красных не получилось.

Несмотря на то, что эта война нам была навязана, к ней никто не готовился, не сразу определились с кандидатурой анти-Дзержинского, тем не менее энергия неприятия палача красного террора и стремление, чтобы там стоял символ исторической тысячелетней России оказалась достаточно велика, чтобы Феликсу захватить лидерство не удалось. И чем дальше, тем больше, русские люди мобилизуются на защиту своей истории. Многие только теперь узнают о голосовании, осознают серьезность вопроса и подключаются.

Получается абсолютно эффект: "Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет".

Базовый русский национальный миф оказался сильнее, чем неосоветский сектантский миф последнего тридцатилетия. Благодаря фигуре Александра Невского в нем сошлись и не советские и лучшие из советских мотивов, так как именно советская пропаганда создала привычный нам героический образ Александра Невского (отсюда не следует, что реальный Александр был принципиально другой - нет, этот образ в целом довольно историчен). Получился блок русских антисоветчиков и вменяемых советчиков против сторонников культа окровавленного топора и чекистского застенка.

Статистика показала некоторые интересные вещи. Прежде всего дзержинство четко увязано с возрастной группой. То есть все-таки поколенческая косность является доминирующим фактором. Чем моложе люди - тем меньше среди них неосовков и тем больше они ориентируются на национальный, а не на коммунистический символ. Неокоммунисты являются уходящей натурой, все миражи, что нас затопчут толпы мамкиных большевиков, развеялись - и это прекрасно.

Очень тревожная тенденция, что среди военнослужащих не за великого воина, а за кровавого палача - три четверти. Это говорит о том, что в наших силовых структурах политработа поставлена из рук вон плохо, наши силовики не знают что защищают, у них нет ясного образа родины и истории. Зато доминирует культ репрессий и пугающей силы. Такую тревожную ситуацию надо как можно быстрее менять - это ненормально, когда армия и правоохранительные органы не знают и не ценят толком того Отечества, которое призваны защищать, зато одобряют кровавые расправы. Если у нас армия, спецслужбы и полиция не будут сосредоточением национального духа, то это очень большой риск. Нам во всех силовых структурах нужна нормальная политработа с упором на национальную патриотическую идентичность и гордость великой русской историей.

А вот кто радует - это учителя и студенты. Большинство в 60% за Александра Невского, то есть существует надежда, что адекватное понимание прошлого Родины будет передаваться из поколения в поколение.

Однако мотивация голосовавших за Невского может выглядеть и иначе.

Екатерина Шульман

Мне не нравятся оба варианта. Мне не нравится отсутствие опции «против всех», то есть возможность оставить все как есть. Мне не нравится заполнение информационного пространства бессмысленным шумом. Хотя я не могу сказать, что я как-то горжусь этим гражданским поступком, я проголосовала на «Активном гражданине», исходя из той логики, которая была предложена Алексеем Венедиктовым и которая показалась мне убедительной, — если победит Александр Невский, то ничего не поставят, там останется та пустота, которая, на мой взгляд, является наилучшим для нашей исторической эпохи результатом прошедших 30 лет. А если победит Дзержинский, то его поставят, и это будет малоприятным символом для всех тех, кто будет об этом знать, и тем более тех, кто будет это видеть.

Роман Дубровский

Умное голосование просто какое-то

Но и как в случае с выборами, гражданские стратегии здесь вряд ли смогут противостоять явным манипуляциям. На главный вопрос – в каком варианте больше заинтересован Кремль – однозначного ответа пока нет.

Алексей Венедиктов

Голосование окажет влияние на решение президента, я в этом абсолютно уверен. Безусловно хорошо бы, чтобы москвичи проголосовали. Точно могу сказать, что, если выберут Невского, то Невский, может быть, будет, а может быть, не будет, а если выберут Дзержинского, то Дзержинский будет точно. Тут есть некоторый дисбаланс.

Александр Рыклин

Мне кажется это не очень честным, когда некоторым сотрудникам АП по вопросу о памятнике на Лубянке дано право проголосовать десять тысяч раз...

На мобилизацию голосов за Невского пожаловался один из инициаторов возвращения памятника Дзержинскому Захар Прилепин:

Смс-рассылку о том, что нужно проголосовать за Невского получили с утра: «Единая Россия», Служба спасения, и члены территориальных избирательных комиссий.

Это кто мне отписался о получении смс. Думаю, список организаций и структур куда больше.

И даже все эти ресурсы не могут обеспечить отрыв. Невский обыгрывает Дзержинского на считанные сотни голосов. Потому что реальная социология показывает 65 процентов за Дзержинского.

Государство бросило силы на поддержку инициативы Венедиктова и Швыдкого. Как трогательно.

Их проблема в том, что у них ресурсы конечны. А у нас нет. У нас есть миллионы реальных и живых сторонников, которые всё видят. Или увидят.

Что имеется в виду под "реальной социологией", остается гадать - возможно, речь идет об опросе на телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ", на который ссылаются многие из тех, кто требует вернуть статую Дзержинского. Еще в одном посте Прилепин утверждает, что в самом начале голосования портал уже показывал перевес.

«Активный гражданин» в 10 утра открыл голосование за памятник Дзержинскому/Невскому и сразу «загрузил» 2 тысячи голосов за Невского. Чтоб у него было сразу большинство.

Мы это без труда отследили.

Вы там американские выборы за Байдена проводите? Или выборы-96 за Ельцина?

Поразительное бесстыдство.

Правда, при желании поучаствовать в накрутке голосов могут не только сотрудники администрации президента.

Алексей Венедиктов

Военизированные организации (угадайте, какие) и ячейки КПРФ призывают своих сторонников немедленно проголосовать на Активном гражданине за памятник Дзержинскому. Мобилизация, молодцы!

Захар Прилепин активно агитирует голосовать за Дзержинского в том числе и тех, кто не живет в Москве - он опубликовал в телеграме ссылку на сайт, где описана технология голосования на "Активном гражданине" для не-москвичей (и она действительно работает).

Борис Надеждин

А почему голосуют исключительно жители Москвы?

Ни Невский, ни Дзержинский именно с городом Москва вроде никак не связаны.

Upd. Вот тебе раз - по совету Григория Мельконьянца зарегился на mos.ru и проголосовал - хоть и не москвич

В то же время некоторые сторонники возвращения Дзержинского сомневаются в том, что таковое возможно.

Пётр Акопов

Итоги голосования по Лубянке можно предсказать уже сейчас.

Есть три теоретически возможных варианта.

Победит Феликс - и этим все и закончится. То есть памятник все равно останется в Музеоне, а вопрос замнут.

Победит Феликс - проигравшие повозмущаются (либералы поистерят), но тут выйдет Путин и скажет, что сносить памятник было неправильно, и все мы сожалеем о развале СССР, но и ставить его сейчас тоже неправильно, поэтому давайте поставим Александра Невского.

Победит Феликс - но голосование подкрутят в пользу Александра Невского. Но и тут тоже придётся выходить Путину и успокаивать уже сторонников возвращения Дзержинского, объясняя всё тоже, что и во втором варианте.

Первый вариант самый нереальный. А в двух остальных решение все равно придётся принимать Путину - как и брать ответственность на себя.

В Сети тем временем продолжаются споры по поводу уместности возвращения на площадь свергнутой статуи руководителя ЧК. Против памятника Дзержинскому выступила внучка скульптора Евгения Вучетича Татьяна Валериус:

Поскольку дискуссии о Невском и Дзержинском усилились и вылились местами даже в голосование, – я, как прямой потомок виновного скульптора (чуть не написала: «внучка ветерана Артёменко») вынуждена кое-что сказать.

Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда.

Он –​ порождение времени и должен в том времени остаться.

Мой дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя.

Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа.

Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом почему-то до сих пор жив, единственный твой путь –​ изо всех сил верно служить. Что он и делал.

Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих.

Лучше, правда, фонтан какой-нибудь.

Или дерево.

Часто встречаются и комментарии в духе "оба хуже".

Евгений Понасенков

Ну, с феликсом понятно - это просто преступник и, я убежден, преступно даже предлагать его прославлять, но и так называемый "Невский" (никакой Невской битвы не было - из первоисточников всего в одной поздней летописи пара фраз про нападение, видимо, на торговый транспорт шведов, с упоминанием товарища Невского - Дрочилы Нездылова) - тоже постыдно: прислужник Орды, давил в крови освободительное движение русских от власти Орды, пошлым современным языком, "предатель родины" и "иностранный агент". Его прославляли только невежественные попы, которым было выгодно союзничать хоть с чертом, только бы не конкурировать с более цивилизованной католической "фирмой". А ставить памятник дзержинскому, по сути, как какому-нибудь гитлеровскому сотруднику.

Михаил Визель

Когда-то давно я вычитал: если тебе предлагают выбрать между заранее отобранными без твоего участия вариантами А и Б, правильный ответ: "пошёл на ...".

К сожалению, это не всегда возможно.

В Сети продолжают в изобилии рождаться альтернативные идеи, от серьезных до шуточных.

Борис Межуев

Нынешний год - год науки и техники, следующий год - год 150-летия Политехнического музея. Кому бы как не его основателю стоять на Лубянке. Александр Невский просто не к месту, а Дзержинский все-таки не Вандомская колонна. Был бы памятник тому, что всех объединяет и не вызывает никакого противодействия.

Валерий Шубинский

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО

На Лубянской площади надо поставить памятник не Александру Невскому, а его младшему сыну Даниилу Александровичу (1261-1303), известному тем, что он был первым московским удельным князем. Потому и памятник ему в столице уместен. Решительно больше ничего про него сказать нельзя - ни хорошего, ни, что особенно важно, плохого. Это идеальный компромисс.

PS Увы, москвичи говорят, что памятник ему уже есть. Но это значит, что не только моя мысль работает в этом направлении.

Александр Шапиро

Может быть, просто поставить памятник неизвестному князю? Есть же могила неизвестного солдата

Игорь Свинаренко

Лубянка пустует. По хорошему занять бы ее даже не фонтаном, но бассейном "Москва". В котором я когда-то плавал. Так восстановится справедливость.

Игорь Луговой

И зимой на льду замёрзшего бассейна надо устраивать Ледовые побоища! За русских будет дружина Невского, а за тевтонских рыцарей рота Дзержинского…

Иван Поликаров

Ну уж если только между Дзержинским и Невским выбор, то ладно, ставьте Дзержа, но чур не старого, а пусть Церетели нового сваяет. ПОБОЛЬШЕ.

Сергей Васильев

Тут была идейка: Невский передаёт Дзержинскому ЩИТ И МЕЧ

Дмитрий Ольшанский

А если одну из фигур Шемякина - которые пороки взрослых - на Лубянку и Дзержем назвать?

Денис Яцутко

Вообще, конечно, люди, предлагающие в качестве вариантов памятника для Лубянки Дзержинского, Невского и т.п., нифига не чувствуют коллективного бессознательного.

Если уж там кого и ставить из национальных героев, то Крокодила Гену. Или Винни-Пуха с шариками. Или, если иметь в виду более молодое мясо, то Машу и Медведя из мультсериала.

Ну или уж Хабенского. Пофиг, что он жив. Зато уж точно более узнаваем и любим в народе, чем Дзержинский.

Гораздо же лучше, когда в таком месте стоит что-то, вызывающее у людей позитивные эмоции, чем какой-то неведомый непонятный хрен с уроков истории, по которым даже ЕГЭ не обязателен.

Многие уверены, что сюжет с памятниками был вброшен в информационную повестку с целями, далекими от заявленных.

Маша Брацлавская

Салават Щербаков, будь он неладен, Невского уже сделал. И будет еще одно уродство вдогонку к Владимиру и Калашникову стоять в центре Москвы. Я думаю тут все четко: откаты от работ Щербакова решают дело. А Дзержинского никто и не собирался ставить. Просто на Невского люди согласятся, только когда альтернатива ТАКАЯ ))

Иван Курилла

Москвичи, я гляжу, бросились обсуждать памятник.

В общем, давно понятно, что символическую политику используют для смены повестки дня. Гипотетическое "возвращение Дзержинского" идет по силе воздействия примерно на третьем месте. На первых двух - переименование Волгограда в Сталинград и вынос Ленина из мавзолея. То есть уровень кризиса сейчас оценивается властью как высокий, но не запредельный. Вот когда дойдет до первых двух шагов - тогда, значит, все - с точки зрения спин-докторов, "туши свет".

Майкл Наки

Уровень [идиотизма] дискуссии по памятнику Дзержинскому сравним только с вечным вопросом Ленина в мавзолее. Абсолютно искусственная дискуссия, которая влияет ни на что. Но мы всё равно в ней участвуем, даже когда сообщаем о её бессмысленности. Что делать с этими ловушками, которые нам периодически подкидываются — решительно непонятно. Потому что игнорирование работает только в случае, если игнорируют все (или хотя бы все приличные), а так не будет никогда. Успокаивает только то, что ну вот отвлекли они нас своим [идиотским] памятником на день-два, толку-то? Пообсуждают и забудут, а про рост цен не забудут, про пенсионную реформу не забудут, про дворец не забудут, ну и, конечно же, про Навального не забудут. Поэтому играйтесь в своих Лениных-Сталиных-Дзержинских сколько угодно, и мы действительно не можем этому сопротивляться, однако чёрта с два вкидыванием этого бесполезного мусора можно перебить повестку. Только ненадолго занять её, пока она пуста.

Дмитрий Гудков

На Лубянской площади нужно поставить памятник. Памятник хвосту собаки Алкивиада.

Юлия Латынина не зря любит рассказывать эту историю: она очень хорошо объясняет многие события в России. Помните? Алкивиад отрубил хвост своей собаке, афиняне бросились обсуждать это странное действие полководца и в итоге спросили его самого: зачем?! – Чтобы вы обсуждали это, а не что-нибудь похуже обо мне.

Так и с памятником. В запасе у власти не так много тем для отвлечения внимания. Вынуть-всунуть Ленина, защитить детей от геев – и вот, Дзержинский. Золотая классика.

А «чего-нибудь похуже» вокруг – за глаза. Весь день идут суды над сторонниками Навального. В Воронеже ФСБ за экстремизм схватило активиста Григория Северина. Власти тратят новые миллиарды на слежку за москвичами через камеры. Сидит под арестом в Нижнем Михаил Иосилевич. Это так, только беглый взгляд на новости, даже не фокусируясь.

Но главное – памятник. Дзержинский или Невский, Чужой или Хищник?

Спасибо, нет.

Илья Клишин

Пока идём четко по моему прогнозу, даже скучно..

По памятнику на Лубянке мой прогноз такой:

— это будет волынка на несколько месяцев с имитацией бурного общественного обсуждения и высококонкурентной борьбы

— прогрессивной общественности будет предложено сплотиться против зловещего жупела Феликса, которого будут агрессивно поддерживать карикатурные квасные патриоты и прочие инфошумные чуваки на подсосе

— будет миллион колонок

— будет два миллиона постов в фейсбуке

— будет двадцать два миллиона комментариев на этот счёт

— 122 миллиона обсуждения памятника в клабхаусе

— будет агитация, ролики, возможно, даже кубы за Ивана Третьего и дворовые встречи за Невского

— референдум будет в формате Байден/Трамп, считаем свинг-округа до последнего, держим саспенс

— и наконец с отрывом в 0,1 процента победит не Феликс, это будет триумфом гражданского общества в России

— чувак из АП, который придумал схематос, получит премию

— Навальный продолжит сидеть в тюрьме

Александр Кынев

Неправильно мэрия внимание отвлекает. Надо было на выбор памятника Собчак предложить или Богомолова. Вот тогда был бы саспенс. И статья второй раз бы в ход пошла. А так тема не зашла - народу все равно, кого сносить потом

Дмитрий Колезев

Дискуссия вокруг памятника на Лубянской площади, конечно, искусственная, и явно служит целью отвлечь внимание от истории Алексея Навального и протестов. Но это не значит, что этот сюжет не может оказаться по-настоящему важным. В первую очередь для мироощущения обитателей здания ФСБ на Лубянской площади, которым неплохо бы прогнать призрак Дзержинского из своих коридоров (и умов). Если на месте Дзержинского появится Невский (или кто угодно другой), может быть, это позволит сотрудникам органов госбезопасности увидеть в себе другую преемственность. И избавит от вечного зуда реванша, от желания вернуть Железного Феликса на его «законное место». То есть, хорошо бы уже как-то перевернуть эту страницу.