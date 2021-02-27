Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил о взломе своего аккаунта в фейсбуке после того, как от его имени были опубликованы угрозы журналисту-расследователю. По его словам, злоумышленники писали от его имени в сообщениях и комментариях.

Одним из сообщений взломщиков Неверов назвал свой комментарий под записью заместителя главного редактора расследовательского издания "Проект" Михаила Рубина. В нём он заявил, что если журналиста подвергнуть кастрации, он перестанет испражняться вместе со своими коллегами, как это делают кастрированные коты.

Комментарий был оставлен под записью журналиста, в которой тот рассказал о пользе кастрации домашних животных на примере своего кота Усика.

Неверов написал в фейсбуке, что попыток взлома его аккаунта было несколько. "Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке", — написал он.

Расследовательское издание "Проект", угрозы которому поступили от лица единоросса, выпустило ряд резонансных расследований о Владимире Путине и его ближайшем окружении и семье. В последние неделе оно активно критикуется государственными и прокремлёвскими СМИ, сообщающими о западном финансировании издания.

В интервью Радио Свобода Баданин отметил, что атаки на него и издание направлены на то, чтобы запугать редакцию и подготовить общество к последующим санкциям и репрессиям.