Российские правозащитные организации "ПЭН-Москва" и ассоциация "Свободное Слово" поддержали призыв литературных деятелей Казахстана об освобождении из заключения поэта и диссидента Арона Атабека. Заявление опубликовано на официальных страницах организаций в соцсетях и отправлено в редакцию Казахской службы Радио Свобода.

В 2008 году 68-летний Атабек (настоящая фамилия — Едигеев) был приговорён судом Алма-Аты к 18 годам заключения по статье об организации массовых беспорядков. Тогда жители городской окраины оказали сопротивление полицейским, направленным для сноса домов, которые, как утверждалось, были построены на самовольно захваченных участках. В столкновениях погиб 24-летний полицейский.

Поэт активно участвовал в политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост фактического главы республики — первого секретаря ЦК республиканской компартии. В 1989 году он был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. После получения страной независимости он оказался в оппозиции и к её президенту Нурсултану Назарбаеву, из-за чего вернулся в Алма-Ату только в 1996 году.

Поэт категорически отрицает обвинения по своему уголовному делу. В принятой в этом месяце Европейским парламентом резолюции о ситуации с правами человека в Казахстане содержится призыв освободить Атабека как политического заключённого.

24 февраля на сайте Abai.kz была опубликована копия открытого письма ряда казахстанских писателей и представителей интеллигенции президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с призывом освободить и оправдать Атабека. В послании увтаерждается, что состояние здоровья поэта существенно ухудшилось, что у него диагностированы тяжёлые заболевания, лечение которых в тюрьме невозможно. Кроме того утверждается, что в заключении его пытали.