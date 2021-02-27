В Санкт-Петербурге неизвестными людьми в субботу задержана журналистка издания "База" Мяйле Мачюлите, сообщил её главный редактор Никита Могутин. При задержании они представились сотрудниками полиции и показали удостоверения, однако в МВД заявили, что их сотрудники отношения к инциденту не имеют.

Мачюлите была задержана на Московском вокзале в центре города, во время встречи со знакомым сотрудником полиции, обещавшим передать ей важную информацию. Был ли задержан её источник — не сообщается. Пресс-секретарь управления МВД по Петербургу Вячеслав Степченко заявил "Новой газете", что сотрудники ведомства на вокзале в этот день не работали.

Журналистке были продемонстрированы документы сотрудников управления собственной безопасности МВД. Источник "Новой газеты" отмечает, что такие документы часто используют сотрудники ФСБ из отдела, занимающегося противодействием коррупции в правоохранительных органах.

Главному редактору "Базы" удалось дозвониться на телефон своей сотрудницы. Ответил мужчина, представившийся следователем по имени Геннадий. Он сказал, что корреспондентка находится на следственных действиях в главном следственном управлении по Петербургу. Какого именно ведомства — не уточнил.

Издание "База" в основном рассказывает о криминальных событиях, большая часть публикаций основана, как утверждается, на анонимных источниках журналистов в правоохранительных органах. Могутин заявил, что редакция считает задержание сотрудницы целенаправленной провокацией и говорит, что редакцию предупреждали о возможных проблемах с правоохранительными органами.