В США 1,6 млн пользователей Facebook отсудили у соцсети по $345

В США окружной судья одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в штате Иллинойс в 2015 году против соцсети "Фейсбук". Иск был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей, обвинявших крупнейшую социальную сеть в нарушении неприкосновенности частной информации.

В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов. Окружной судья Джеймс Донато заявил, что каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов. Он назвал мировое соглашение "серьёзной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации", сообщил "Голос Америки".

Адвокат, подавший иск от имени более чем полутора миллионов истцов сообщил в интервью Chicago Tribune, что чеки могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев - если решение не будет обжаловано.

Компания Facebook выразила "радость в связи с урегулированием вопроса", заявив, что это отвечает интересам сообщества социальной сети и акционеров компании.