В Армении премьер-министр вступил в противоборство с президентом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил ТАСС.

В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чём настаивал премьер-министр.

Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в минувший четверг, после того как Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян назвал это требование "попыткой военного переворота" и заявил о решении уволить начальника Генштаба.

Президент Армении, согласно конституции, назначает и снимает начальника Генштаба - по предложению премьера. Но Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Оника Гаспаряна.

Тогда Пашинян повторно направил ему своё предложение. Теперь президенту предстоит в трехдневный срок подписать указ - или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении.