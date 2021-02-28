Юлия Навальная не приняла извинения Лебедева за фейк

Жена находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отказалась принять извинения дизайнера Артемия Лебедева, который ранее опубликовал фотографию якобы германского удостоверения личности Навальной, которую он впоследствии сам признал поддельной.

"Удостоверение личности", в котором было указано, что Навальная якобы имеет гражданство Германии, Лебедев опубликовал утром в пятницу в своём телеграм-канале. Пост широко разошёлся прежде всего по прокремлёвским телеграм-каналам. Многие пользователи соцсети, однако, обратили внимание на то, что на "документе" - фото Навальной из журнала "Афиша" и на другие нестыковки. Спустя примерно час после публикации Лебедев написал, что "удостоверение личности" - фейк.

В субботу дизайнер написал в телеграме, что "погнался за жареным и опубликовал непроверенный факт". Он обратился к Юлии Навальной: "Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня - не мои полемические приемы". При этом Лебедев написал, что не будет удалять фото фейкового документа.

Юлия Навальная в ответ на извинения Лебедева написала в инстаграме: "Артемий, извинений ваших я не принимаю". Она предположила, что Лебедев извинился только потому, что испугался ответственности за публикацию поддельных документов, а удалять "фото" не будет, потому что хочет, чтобы оно распространялось и дальше.



"Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было" - пишет Навальная.