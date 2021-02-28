Главред издания "Новости Киселёвска" уехала из города после нападения

В Кузбассе главный редактор сетевого издания "Новости Киселёвска" Наталья Зубкова уехала из города после нападения на неё и угроз в адрес дочерей. Об этом она сообщила в ютьюб-канале своего издания.
В своём ролике Зубкова описывает взаимоотношения региональной власти, правоохранительных органов и местных журналистов. Она отмечает, что за последний год подала множество заявлений в полиции и Следственный комитет по фактам клеветы и угроз. В результате отказ или очень долгое отсутствие реакции.
"Мне пришлось уехать очень быстро, не раздумывая… чтобы спасти младшую дочь. Да, Сергей Евгеньевич (губернатор Цивилёв - прим. ред), в вашем зелёном Кузбассе многодетная мать должна спасать ребенка не от голода, не от болезни и плохой экологии, я вынуждена спасать ребенка от бойцов СОБРа, которые могут в любой момент выйти на голову из окна моего дома детям", – рассказала Зубкова.
В происходящем с ней и её семьей Зубкова обвинила генерального прокурора России Игоря Краснова, которому она написала "десятки жалоб", но все они были перенаправлены в область и город. Также она винит прокурора Киселёвска Алексея Трефилова, не отвечавшего на ее обращения.
25 февраля на Зубкову, когда она вечером выгуливала собаку, напал неизвестный. Он подошел к ней сзади, схватил за капюшон и резко опустил ее на снег. Журналистка оказалась на коленях и на руках практическим лицом в снег. Зубкова сообщила, что напавший пригрозил ей и ее дочерям расправой, если она "еще хоть раз откроет рот", - сообщает Сибирь.Реалии.
- В августе 2019 мэр Кисилёвска заявил на Зубкову в прокуратуру из-за интервью с местными жителями. Ранее полтора десятка человек записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца и разместили его на YouTube.
- 5 марта 2020 года Зубкова провела у здания мэрии пикет против "геноцида стариков". 3 августа Зубкова устроила там же виртуальный пикет. На акции протеста она требовала разобраться в судебном конфликте юриста и пенсионерки, у которой, по её словам, была похищена квартира.
- 7 августа в Киселевске герой статьи Зубковой юрист Антон Реутов напал на неё в присутствии приставов. В середине августа журналистка пожаловалась на то, что в течение нескольких дней получает угрозы смертью в свой адрес и в адрес её детей.
- В январе 2020 года Зубкову вызвали на допрос по делу о клевете. Она связывает дело со статьей о киселевской школе №24. В ноябре была опубликована заметка о том, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета.
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