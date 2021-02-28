Главред издания "Новости Киселёвска" уехала из города после нападения

В Кузбассе главный редактор сетевого издания "Новости Киселёвска" Наталья Зубкова уехала из города после нападения на неё и угроз в адрес дочерей. Об этом она сообщила в ютьюб-канале своего издания.

В своём ролике Зубкова описывает взаимоотношения региональной власти, правоохранительных органов и местных журналистов. Она отмечает, что за последний год подала множество заявлений в полиции и Следственный комитет по фактам клеветы и угроз. В результате отказ или очень долгое отсутствие реакции.

"Мне пришлось уехать очень быстро, не раздумывая… чтобы спасти младшую дочь. Да, Сергей Евгеньевич (губернатор Цивилёв - прим. ред), в вашем зелёном Кузбассе многодетная мать должна спасать ребенка не от голода, не от болезни и плохой экологии, я вынуждена спасать ребенка от бойцов СОБРа, которые могут в любой момент выйти на голову из окна моего дома детям", – рассказала Зубкова.

В происходящем с ней и её семьей Зубкова обвинила генерального прокурора России Игоря Краснова, которому она написала "десятки жалоб", но все они были перенаправлены в область и город. Также она винит прокурора Киселёвска Алексея Трефилова, не отвечавшего на ее обращения.

25 февраля на Зубкову, когда она вечером выгуливала собаку, напал неизвестный. Он подошел к ней сзади, схватил за капюшон и резко опустил ее на снег. Журналистка оказалась на коленях и на руках практическим лицом в снег. Зубкова сообщила, что напавший пригрозил ей и ее дочерям расправой, если она "еще хоть раз откроет рот", - сообщает Сибирь.Реалии.