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В Дагестане на первенстве СКФО по дзюдо произошла массовая драка

Иллюстративное фото

В городе Каспийск в Дагестане на юниорском первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо произошла массовая драка между болельщиками из Дагестана и Северной Осетии. В ней приняли участие и сами спортсмены - сообщает Кавказ.Реалии.

Инцидент произошел во дворце спорта имени Али Алиева в первый соревновательный день во время полуфинальной схватки в весовой категории до 73 кг между спортсменом из Дагестана Абдулкадиром Абдулкадировым и представителем Сверной Осетии Сарматом Голоевым.

С трибун массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек, быстро перекинулась на татами, где к ней подключились оба спортсмена.

Потасовка длилась около двух минут, после чего дерущихся удалось разнять, а зачинщики, как сообщает Минспорта Дагестана, были доставлены в полицию.

Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов в интервью РИА Новости заявил, что дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки, спортсмены, которые приняли в ней участие, будут дисквалифицированы.

  • В декабре 2019 года в Назрани на турнире по боевому самбо подрались чеченский и ингушский спортсмены. Потасовка стала причиной разбирательств со стороны прокуратуры.

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