Орбан привился китайской вакциной. В Венгрию поставляют и "Спутник V"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье привился от коронавирусной инфекции вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm. Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом - несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне Евросоюза.
Ранее точно так же для использования в Венгрии была одобрена российская вакцина "Спутник V". Почему Орбан привился китайской вакциной, а не российской и не препаратами, которые были одобрены ЕС и также доступны в Венгрии, производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, не сообщается.
Орбан выразил уверенность, что 2,5 миллионов жителей страны, которые зарегистрировались на вакцинацию, будут привиты до начала апреля. Пока темпы вакцинации в стране, несмотря на одобрение сразу пяти вакцин, не очень высоки.
Российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена для использования в ЕС Европейским медицинским агентством. Ряд стран Евросоюза выражали заинтересованность в поставках российской вакцины, однако одобрена для применения на национальном уровне она была только в Венгрии.
Президент Чехии Милош Земан в субботу заявил, что обратился с просьбой о поставках вакцины лично к президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что для начала вакцинации в стране, которая сейчас на одном из первых мест в мире по числу новых инфицированных на душу населения, потребуется регистрация препарата, однако выразил уверенность, что достаточно регистрации на национальном, а не общеевропейском уровне. Глава МИД Чехии, однако, поставил это утверждение под сомнение.
Руководители ЕС ранее утверждали, что не против регистрации российской вакцины, если решение одобрить её применение примет регулирующий орган.
- По официальным данным, в России по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили около 4 млн человек - это менее 3 процентов населения страны, что меньше, чем в Венгрии, где сделано уже более 600 тысяч прививок при населении около 10 миллионов.
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