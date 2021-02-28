Орбан привился китайской вакциной. В Венгрию поставляют и "Спутник V"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье привился от коронавирусной инфекции вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm. Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом - несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне Евросоюза.

Ранее точно так же для использования в Венгрии была одобрена российская вакцина "Спутник V". Почему Орбан привился китайской вакциной, а не российской и не препаратами, которые были одобрены ЕС и также доступны в Венгрии, производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, не сообщается.

Орбан выразил уверенность, что 2,5 миллионов жителей страны, которые зарегистрировались на вакцинацию, будут привиты до начала апреля. Пока темпы вакцинации в стране, несмотря на одобрение сразу пяти вакцин, не очень высоки.

Российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена для использования в ЕС Европейским медицинским агентством. Ряд стран Евросоюза выражали заинтересованность в поставках российской вакцины, однако одобрена для применения на национальном уровне она была только в Венгрии.

Президент Чехии Милош Земан в субботу заявил, что обратился с просьбой о поставках вакцины лично к президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что для начала вакцинации в стране, которая сейчас на одном из первых мест в мире по числу новых инфицированных на душу населения, потребуется регистрация препарата, однако выразил уверенность, что достаточно регистрации на национальном, а не общеевропейском уровне. Глава МИД Чехии, однако, поставил это утверждение под сомнение.

Руководители ЕС ранее утверждали, что не против регистрации российской вакцины, если решение одобрить её применение примет регулирующий орган.