На главу нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

Следственное управление МВД по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических против главы местного штаба Алексея Навального Романа Трегубова. Соответствующее постановление Требугов опубликовал на своей странице в твиттере. В нём сказано, что дело также возбуждено против "неустановленных лиц".

Месяц назад в квартирах Трегубова и ещё нескольких нижегородских активистов прошли обыски. После этого глава штаба Навального записал видеообращение, в котором заявил, что больше не работает на оппозиционера из-за несогласия с его политикой. Трегубов, в частности, сказал, что нельзя выводить людей на несогласованные с властью шествия, и что он "за закон и порядок".

Позже адвокат Трегубова Александр Караваев заявил, что видео было записано под давлением полицейских.