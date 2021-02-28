На главу нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

Следственное управление МВД по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических против главы местного штаба Алексея Навального Романа Трегубова. Соответствующее постановление Требугов опубликовал на своей странице в твиттере. В нём сказано, что дело также возбуждено против "неустановленных лиц".
Месяц назад в квартирах Трегубова и ещё нескольких нижегородских активистов прошли обыски. После этого глава штаба Навального записал видеообращение, в котором заявил, что больше не работает на оппозиционера из-за несогласия с его политикой. Трегубов, в частности, сказал, что нельзя выводить людей на несогласованные с властью шествия, и что он "за закон и порядок".
Позже адвокат Трегубова Александр Караваев заявил, что видео было записано под давлением полицейских.
- Так называемое "санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городах 23 и 31 января. В связи с ним арестованы или находятся в розыске ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также ключевые сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией".
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывала через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.
- Статья Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.
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