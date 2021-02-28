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В феврале в российский список экстремистов внесли 174 человека 

За февраль текущего года в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесены 174 человека, сообщает "МБХ медиа". Это рекордный показатель с августа 2018 года, когда в список внесли на одного человека меньше.

В перечень Росфинмониторинга вносят граждан, обвиняемых в нарушении статей Уголовного кодекса РФ, связанных с террористической или экстремистской деятельностью. При этом в разное время в него попали блогер Владислав Синица, осуждённый на пять лет колонии за твит о детях сотрудников Росгвардии, журналистка Светлана Прокопьева, оштрафованная на 500 тысяч рублей за высказанное мнение о теракте в здании архангельского управления ФСБ, студент Высшей школы экономики Егор Жуков, осуждённый на три года условно за ролики на ютьюбе о митингах, обвиняемые по делам "Нового величия" и "Сети", десятки членов религиозной организации "Свидетели Иеговы".

У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты, они также не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

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