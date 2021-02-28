Полиция Мьянмы применила боевые патроны против демонстрантов

В Мьянме участники протестных акций требуют прекращения военного правления, установленного месяц назад в результате государственного переворота.
В субботу и воскресенье демонстрации проходили во многих городах Мьянмы, среди которых Янгон, Тавой и Мандалай. Общее число демонстрантов, убитых 28 февраля в этих городах, не менее 18, более 30 человек ранены. Полицейские применили, наряду с боевыми патронами, резиновые пули и слезоточивый газ. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Оппозиция также призывает людей к всеобщей забастовке с требованием отстранить военных от власти и немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и руководство её "Национальной лиги за демократию".
Подчинённая военным властям полиция поместила под домашний арест гражданских руководителей страны – фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина. В Мьянме на один год введено чрезвычайное положение. В крупных городах установлен комендантский час с 8 часов вечера до 4 часов утра.
Находящаяся под стражей Аун Сан Су Чжи обвиняется в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций, в нарушении закона об импорте и других законодательных актов.
Армия Мьянмы обещает провести новые парламентские выборы, не называя их дату. Генералы заявляют, что результаты предыдущего голосования, в котором победила "Национальная лига за демократию", были подтасованы.
В субботу решением военных властей Мьянмы был уволен посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун. Ранее дипломат призвал сограждан "использовать все необходимые средства", чтобы прекратить правление военных. Государственное телевидение Мьянмы заявило, что Чжо Мо Тун "предал свою страну" и "злоупотребил обязанностями посла".
- В 2011 году верхушка военного режима, управлявшего страной с 1962 года, уступила международному давлению и согласилась на постепенный переход к демократии. Условием такого перехода военные заявили сохранение за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми структурами.
- Партия Аун Сан Су Чжи, многолетнего лидера продемократической части общества, побеждала на всех выборах после объявленного военными перехода к демократии.
- "Национальная лига за демократию", партия Аун Сан Су Чжи, в прошлом году победила с наибольшим преимуществом и могла рассчитывать на самостоятельное формирования правительства без участия военных.
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