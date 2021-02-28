Самолёты Сечина и Шувалова летают в пандемию по всему миру 

Издание "Открытые медиа", изучив данные платформы ADS-B Exchange, отслеживающей авиаперелёты, установило, что в пик пандемии коронавируса, когда вылет из России был открыт только для обладателей иностранных гражданств или видов на жительство, самолёты приближённых к Владимиру Путина бизнесменов неоднократно приземлялись в десятках стран мира.

Так, самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, владельцем которого, по данным СМИ, является глава "Роснефти" Игорь Сечин, летал в Швейцарию, Арабские Объединённые Эмираты, на Мальдивы, дважды в Индию и четырежды в Австрию. А самолёт Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, предположительно принадлежащий семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, пять раз летал в Австрию, дважды в Швейцарию и по одному разу – в ОАЭ, Великобританию и Израиль.

Кроме того, как утверждают "Открытые медиа", самолёт, принадлежащий супруге Дмитрия Медведева Светлане, летал в Индонезию, Великобританию и на Кипр, а борт, которым пользуется президент ВТБ Андрей Костин, приземлялся на Кипре 11 раз.