Турция объявила о разработке ракеты для полётов на Луну

Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которую намерена использовать для миссии на Луну, заявил министр промышленности и технологии Турции. Мустафа Варанк в воскресенье дал интервью агентству Anadolu. Он рассказал, что что турекцая ракета создаётся на основе изучения разработок компании Delta V Space Technologies Inc. О технических характеристиках турецкой ракеты министр не говорил. На это обратила внимание "Немецкая волна".

Турция планирует осуществить свою лунную программу в два этапа. Министр назвал два срока - 2023 год и 2028 год. Первым этапом предусмотрен спуск беспилотного аппарата на поверхность Луны.

По словам министра министра и технологии Турции Мустафы Варанка, его страна стремится войти, как он выразился, в "высшую лигу в космической сфере".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Турция намерена построить космодром, отправить человека в космос, запускать спутники для гражданских и военных нужд.