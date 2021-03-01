"Конфликт сталинистов с православными". Собянин отменяет памятник

Всю прошлую неделю москвичи обсуждали предложение вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, а потом голосование за то, кого же там всё-таки там ставить: Феликса Эдмундовича или Александра Невского. Голосование должно было продлиться до 5-го марта и Невский вроде бы побеждал с небольшим отрывом, но в пятницу 26-го февраля всё это внезапно закончилось так, как никто не ожидал. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ставить на Лубянке пока никого не будут.

Александр Фельдман

Ну, Сергей Семёныч, Вы и политическое жЫвотное, так Вас и этак... Копья домали [прилепинцы] с православными, а дивиденды пожнёт Собянин. Разводилово экстра-класса!

Дмитрий Травин

Как проиграл Дзержинский

История о том, как не поставили памятник на Лубянке, интересна, поскольку демонстрирует механизм принятия решений в путинской России. Если понять суть его работы, то ясны станут и история с Навальным, и активность Соловья и многое другое.

Первое, что надо понять: решения лишь в редких случаях спускаются с самого верху. Обычно же происходит реализация проектов отдельных «башен Кремля». Второе – поскольку эти «башни» соперничают за ресурсы, то ни один проект не прокатывает гладко: ему начинают вставлять палки в колеса. Третье: окончательное решение принимают на высоком уровне, но вполне возможно, что не на самом высоком. Во всяком случае вопрос об истукане на площади вряд ли волнует Путина лично.

В данном случае инициатива исходила от группы с участием Прилепина. Этому «молодому политику» придется спасать аморфную «Справедливую Россию» (СР) и превращать ее в жесткую, злую партию, способную собрать голоса тех, кто мечтает о твердой руке и разочаровывается в стареющем Путине. Прилепин должен был привлечь внимание и продемонстрировать свои симпатии электорату.

Понятно, что спасение СР не входит в планы ее конкурентов за места в Государственной Думе («Единой России», КПРФ, ЛДПР). Поэтому сразу возник контрплан. Поскольку заткнуть Прилепина нельзя, надо, хотя бы сделать так, чтобы он проиграл и продемонстрировал народу свою никчемность. Для этого вытащили Александра Невского, который как-то раз сумел при опросе даже Сталина победить. В общем, создалась ситуация, хорошо описываемая поговоркой «кот за двери – мыши в пляс».

Но вот явился, наконец, кот. Не исключено, что вопрос провентилировали на самом верху, но, мне думается, что для пресечения дурацких игр с памятниками хватило и Собянина, поскольку уж больно политически ничтожными были игроки, которые инициировали схватку за место на Лубянке. В конце концов, места на площадях столицы мэр ведь контролирует, а не парламентарии.

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец. С помощью трех вышеописанных тезисов каждый может самостоятельно проанализировать многие загадочные истории путинской России.

Сразу несколько человек тут же вспомнили известный анекдот.

Лев Рубинштейн

Эта история про то, как мэр Собянин отменил это судьбоносное голосование на предмет «доминанты» на Лубянской площади, очень похожа на старый анекдот про битву за «избушку лесника». Кончалось там дело тем, что «а потом пришёл лесник и выгнал их всех к такой-то матери».

И ещё один известный анекдот.

Виктор Шендерович

Староеврейский рецепт счастья: купи козла, продай козла. Чтобы им нестерпимо воняло, а потом перестало, и ты вдруг понял: как же хорошо жить!

Это я про Лубянку, на которой не будет Феликса.

Козла нам завтра купят другого, разумеется. Чтобы мы потом умывались слезами благодарности, когда разрешать продать.

Алексей Беляков

Собянин предложил оставить Лубянку в покое, без феликса и князя. Как есть. Разумно. Только похоже на семейную коллизию. Жена с мужем живут душа в душу, все хорошо. Но тут является в гости подруга, говорит, что им надо бы завести ионизатор воды. Крайне необходимая вещь! Уходит. А муж с женой озадачены: может, действительно надо?

И начинается. Муж хочет такой, жена другой. Они ссорятся, бесятся, даже спят в разных комнатах. Дети плачут. Пока однажды ночью жена не приходит к мужу: "Слушай, я подумала, а на фига нам этот ионизатор?". Муж усмехается: "Блин, а правда!".

Тут же начались разговоры о том, что ещё можно поставить на Лубянку

Андрей Спасатель

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за то, чтобы Лубянская площадь пока оставалась без памятника. Об этом он написал в своем блоге.

А я считаю, что очень зря!

И это даже не потому, что власти в очередной раз подтёрлись мнением москвичей. Хотя это далеко не впервые. Граждане уже привыкли, что отправляют свои голоса в урну (в прямом смысле).

Раньше на пеньках голосовали, нынче на портале «Фиктивный гражданин» цирк устроили. И ведь ещё есть те наивные люди, которые свято верят в честность выборов:))).

Считаю, что на Лубянке очень гармонично вписалась бы какая-нибудь скульптурная композиция с названием "Президент призывает остановить рост цен".

Лучшего памятника как символа эпохи всё равно придумать не получится.

А что?! Он ещё и в КГБ СССР послужить успел. Всё очень ловко складывается. И безо всяких там стрёмных намёков как с мрачным памятником насильнику и живодёру напротив дома Пашкова...

Михаил Шевелев

Собянин С.С. и Венедиктов А.А. должны стоять на Лубянской площади. Это будет памятник, объединяющий москвичей, а не разъединяющий. А также привлекающий ко всякой херне, и отвлекающий от всего остального.

Эль Мюрид

Собянин остановил идиотское по всем меркам мероприятие с голосованием по Лубянской площади. Идиотское оно по понятной причине - либо организуйте полноценный референдум, либо примите волевое решение. С управленческой точки зрения это будет как минимум неглупо. Устраивать то, что устроили - во-первых, профанация, во-вторых, сознательное разжигание конфликта. И уже даже неважно, что это было на самом деле.

С содержательной точки зрения выбор между Дзержинским и Невским выглядит тем более идиотизмом. Хотя бы потому, что Невский к Москве как городу никакого отношения не имел. Что само по себе объективно должно вызывать вопросы у туземного населения. Это как в Петербурге именем одного из Героев России назвали мост через Дудергофский канал, чем вызвали столь же искреннее недоумение местных жителей - при чем тут Герой и Петербург, если они друг к другу никаким боком и никогда не пересекались?

Даже не вдаваясь в героические деяния исторического персонажа, логично было бы ставить монумент Невскому в местах его боевой и политической славы. Но уж никак не в Москве. А почему не в Анадыре или не в Астрахани, к примеру? Или на острове Кунашир? Что вы всё в Москву тащите?

Желание воткнуть куда ни попадя разных исторических персонажей, собенно в те места, к которым они никакого отношения не имели, как минимум странно, но всегда подчиняется текущим интересам правящего сословия, а иногда и откровенно мелкому чувству тщеславия - как стоящий в Александровском саду Владимир. Каким боком киевский князь к Москве, с которой он разошелся по времени на пару сотен лет, вообще неясно. То, что он тезка нынешнего вождя, скорее всего, и стало основной причиной, под которую лизоблюды подвели идеологическое обоснование. А у вождя не хватило банальной личной скромности (хотя откуда она там).

Претензии к Дзержинскому мне тоже не понятны. Любая революция практически сразу приходит к выводу, что с прежней властью и прежней элитой (и ее подручными) нужно что-то делать. Умный, интеллигентный и прямо-таки душой болеющий за свой народ президент Египта Мурси проблему создания своего собственного ЧК не решил и даже не ставил. А потому умным считать его не получается. И закономерно получил военный переворот. А чего он вообще ожидал? Если кто-то думает, что после падения режима Путина можно будет обойтись без зачистки нынешней знати - тот прекраснодушный кретин. И дело не в кровожадности, а в объективной закономерности исторического процесса. Другой вопрос, что проблему чисток можно решать грубо в лоб и по-тупому, а можно умно и без излишеств. Но либо ты решишь проблему, либо проблема решит тебя, иных альтернатив не предусмотрено.

В этом смысле памятник Дзержинскому - это памятник даже не совсем ему, а логике и разуму людей, которые не играли в революцию, а делали ее, понимая законы развития исторического процесса. Другой вопрос, что эти же самые законы развития потребовали поэтапного истребления уже самих революционеров в ходе ожесточенной борьбы проектов будущего пути развития - но к тому моменту Дзержинский уже давно умер, а потому свою роль он сыграл на твердую положительную оценку. Так что памятник, безусловно, заслужил. На Лубянке или где еще - тут вопрос к москвичам, где бы они его поставили.

В общем, сама по себе история с внезапным, как понос, голосованием выглядела дурацкой, по-дурацки она и закончилась. Хорошо, что хоть так.

Сергей Пархоменко

Что бы там ни было в действительности за этим заявлением Собянина о том, что «пока не надо», - один позитивный эффект мы обязаны отметить.

Писателя [Захара Прилепина], сильно раздухарившегося в последние дни, вернули на естественное его место: в каморку под лестницей вместе с дырявыми ссаными тряпками, вонючими потными швабрами, и пучком приданных ему в усиление мокрощёлок, где этот технический инвентарь, всю эту пропагандистскую ветошь, обычно и держат, пока в очередной раз не понадобится, - ещё какого-нибудь дерьма поворошить.

Пусть отмокают там, в уголке. Надо же им напоминать иногда, где их место.

Леонид Гозман

Вы и вправду поверили, что они побоялись общество раскалывать? Они по каким-то причинам решили, что ставить Феликса преждевременно. А князь Александр, хоть и мерзкая фигура и идеологически им соответствует, занял бы место. Пришлось бы потом, перед тем как Феликса восстанавливать, князя снимать-перевозить. А так просто перерыв объявлен. Они ещё вернуться с этой идеей. Им надо восстановить Дзержинского, причём, на том же самом месте, не потому, что они его так любят, а чтобы закрыть этот период, когда некоторые тут во всякие глупости поверили, и вернутся к тому, что для них нормальная, единственно возможная жизнь. Вопрос только в том, когда они пойдут в новую атаку?

Николай Подосокорский

Дискуссия о памятнике на Лубянке на самом деле была не столько про историческую память, сколько про современные ценности и влияние разных структур на умы россиян. Для одной группы охранителей было важно зафиксировать через возвращение памятника основателю ВЧК Дзержинскому окончательный реванш чекистов и советских тоталитарных практик. Для другой - продемонстрировать возросшее влияние РПЦ и патриарха Кирилла, ибо Александр Невский воспринимается не просто как церковный бренд "Святой Руси", но и как "имя России", которое на скандальном телешоу 2008 года продвигал на то время еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев). Основная схватка и развернулась между двумя этими могущественными группами влияния - собственно чекистами и идеологически им близкими попами. Все остальные могли просто эксплуатировать медиаповод и упражняться в фантазиях, как это делало скучное "Яблоко" и разные публицисты.

Но в ходе этого обсуждения произошло и неизбежное уточнение идеологических позиций разных известных людей. Вот, к примеру, автор дилогии для серии "ЖЗЛ" "Иисус Христос - патриарх Кирилл", председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) зачем-то поднял тему национальной исключительности, противопоставив хороших русских плохим полякам в духе пресловутого стихотворения "Клеветникам России". Приведу отрывок из его выступления (ссылка на ролик в первом комментарии): "Начнем с самого простого - мы хотим, чтобы в центре Москвы стоял памятник поляку или русскому? После того как в Польше снесли более 400 памятников советским воинам и объявили что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, кто-то захочет поставить памятник поляку в центре российской столицы?" - вопрошает Иларион. Кажется, из него такой же дипломат, как и из Сергея Лаврова, цель которого в последние годы состоит не в том, чтобы сглаживать международные противоречия, но, напротив, все время играть на обострение.

Лично я никогда не испытывал восторгов относительно "тонкого интеллектуала", "замечательного композитора" и "выдающегося богослова" Илариона. Более того, считаю эту его риторику конфронтационной и не имеющей отношения к христианству. Напомню, что именно Иларион в последние годы предлагал запретить магазинам работать по воскресеньям, призывал восстановить в России монархию, советовал не давать российским детям западное образование, потому что после него они могут не захотеть возвращаться в Россию. Также Иларион - главный идеолог внедрения теологии в российские вузы и обязательного преподавания религии в школах с 1-го по 11-й классы. В ноябре 2015 года он и вовсе призвал отказаться от фундаментального принципа отделения церкви от государства. И вот наконец из него вылез этот пещерный шовинизм. Надеюсь, он не станет новым патриархом. А Собянин правильно поступил, прекратив это публичное соревнование между идеологами ФСБ и РПЦ.

Многие считают, что власти не захотели раскалывать не общество, а собственную базу, и причиной внезапной отмены конкурса стал непредусмотренный конфликт "сталинистов" и "православных патриотов".

Алексей Макаркин

У Железного Феликса серьезных шансов вновь оказаться на Лубянке не было. Повторюсь: если бы действительно хотели его вернуть, то мобилизовали бы не Прилепина с Лесей Рябцевой, а совсем других людей. Письмо подписали бы ветераны, а поддержали корифеи советской культуры.

Появление Александра Невского показало, что игра началась всерьез - это не Иван III, которого путают с его внуком. И желание расколоть оппозицию наложить на стремление уменьшить на символическом уровне амбиции силовиков, заняв площадь и прекратив мечтания о возвращении Феликса как символическом реванше. И еще было желание найти общенациональный символ - тем более, что в этом году у князя юбилей, а в качестве символа его использовали и Петр, и все три царя Александра из XIX века, и Сталин.

В результате оппозиция эту историю практически проигнорировала. Зюганов что-то сказал, но без большой охоты, либералы если и были готовы кого-то поддержать, так только фонтан, а при невозможности его возвращения высказались за статус-кво. Зато перессорились свои - державники советские с державниками православными (причем подтвердилось, что немалое число православных - это люди, оставшиеся советскими). Силовики тоже явно были не в восторге по понятным причинам - никому не нравится, когда уходит мечта. В этой ситуации голосование пришлось остановить.

И после этого Железному Феликсу стало еще сложнее вернуться на Лубянку. Дело даже не в цифровых показателях остановленного голосования, а в тенденции - более молодые, не тоскующие по СССР москвичи не одобряют его возвращения, а их число будет увеличиваться. Идти против них непросто да и незачем. Так что в борьбе разных державников победили нелюбимые ими либералы, которые не увидят на Лубянке ни чуждого им князя, ни отвратительного для них первочекиста.

Элла Панеях

По поводу памятников, и отмены конкурса.

Допустить до конфликта сталинистов с православными фундаменталистами власть не может себе позволить. И вовсе не потому, что это такие уж большие и такие уж влиятельные группы в элитах (нет). А потому что прямой конфликт между этими двумя небольшими, но активными меньшинствами, вскрывает шизофреничность той сталинистско-фундаменталисткой амальгамы, которая составляет основу идеологии "путинского большинства". Другими словами, когда сторонники двух этих, вполне внутренне цельных в чистом виде, идеологий сцепляются между собой, и начинают приводить аргументы, на доверчивого потребителя телевизионной пропаганды это действует крайне деморализующе. Вот это самое неприятное чувство, когда твои ценности сталкивают лбами прямо у тебя в голове.

И нечего тут злорадствовать, это очень полезный опыт. Это чувство, которое каждый нормальный человек переживает время от времени. Но проходить период такого клэша тяжело и неприятно, добрых чувств он не вызывает в первую очередь к провокатору, создавшему конфликтную ситуацию, а выходишь ты из него каждый раз - немного умнее и более независимо мысляшим, чем раньше. Это, разумеется, и есть тот самый нежелательный результат.

Искреннее возмущение некоторых "патриотов" предложением восстановить памятник большевистскому палачу, кажется, подтверждает эту теорию.

Егор Холмогоров

У необольшевичков сейчас, конечно, сильный стресс.

Долгое время они рассказывали кураторам, что есть только две России: "либерасты" и "патриоты".

При этом под "патриотами" подразумевались в виду поклонники культа святого сапога, святых Сталина и Берии, "большевики царя не свергали", "Дзержинский это наша история".

А всякие там монархисты, православные, традиционалисты, националисты - это негордые маргиналы, которые засунут свое мнение и своего царя в карман, лишь бы подъесть крошек от пирога со сталинистского стола. А кто не засунет - тех еще меньше и их можно объявить "либерастами".

Реальная картина, которую нарисовала Малая Лубянская Война отличается от этого левого мифа очень сильно.

Правоконсервативное сообщество, стоящее на позициях "Православие. Самодержавие. Русская народность", ощущающее себя гражданами Святой Руси и Великой России, а не большевицкого СССР, не просто есть - оно достаточно многочисленно, сплоченно и хорошо мобилизуется.

И у него есть своя историософия базирующаяся на простом принципе: есть тысячелетняя русская история, которая не принадлежит ни большевикам, ни либералам выступающим как разрушители. И именно эта история имеет свои преимущественные права, а разрушителям полагается только разрушение.

Из советского мы приемлем только то, что не противопоставляло себя русскому и не разрушало его, а продолжало.

Наш герой - Гагарин, предложивший восстановление Храма Христа Спасителя, а не Дзержинские-Кагановичи-Сталины-Хрущевы его разрушавшие.

Хранить хранителей, разрушать разрушителей... дальше знаете.

Владимир Тор

Распределение голосов на референдуме за/против Дзержинского показало, что время фан-клуба ЧК и коммунизма безвозвратно уходит. Посмотрите на распределение 320 тыс. голосов "ЗА Александра Невского - ЗА Дзержинского" по возрастам в процентах:

От 18 до 24: 68,90 - 31,10

От 25 до 34: 70,01 - 29,99

От 35 до 44: 57,79 - 42,21

От 45 до 54: 47,70 - 52,30

Старше 55: 42,38 - 57,62

Ленин, Сталин, Дзержинский и прочее говно ЧК и коммунизма - это безнадёжно уходящая натура вместе с поколением старпёров. Вымрут как мамонты.

Большевики, как провластные, так и оппозиционные, с неохотой признают поражение

Дарья Митина

То, что Путин устами Собянина стукнул шахматной доской об стол и остановил грандиозное всероссийского масштаба [одурачивание], говорит о двух вещах:

1. Пипл не схавал.

2. Путин тоже не схавал.

В нынешней ситуации это лучшее решение. Думаю, наши массовики-затейники, затевая новую развлекуху, никак не ожидали результата. Не ожидали они и другого: народ наш всякой хернёй фонариками на улицу не выманишь, а вот по серьёзным мировоззренческим вопросам люди резать друг другу глотки очень даже готовы. Что там говорить, вчера к вечеру даже я, толстокожий бегемот, толерантный до всеядности, уже с ужасом подсчитывала, скольким приятным и приятным во всех отношениях людям придётся разбить [морду].

Так что нажать на тормоз было лучшим решением.

Какая, в конце концов, разница, вернём мы железного Феликса на площадь сейчас или лет через десять. Чай, не заржавеет там, в Музеоне-то.

Борис Забродин

Возможно я ошибаюсь, но Александр Невский сдал Россию, а Феликс ее отстоял. То есть 30 лет либеральной вакханалии дали замечательные власовские всходы, правительство власовское, флаг власовский, народ власовский и продажный, и вот теперь и голосование власовское. Кстати думаю что когда нибудь и бассейн "Москва" вернут на место, но от этого не легче.

Сергей Удальцов

Ситуация с голосованием насчет памятника на Лубянке еще раз продемонстрировала отсутствие монолитности в рядах действующей власти. На фоне усиления антизападной пропаганды силовой блок решил протащить вопрос о восстановлении памятника Дзержинскому. Либеральная группировка в ответ запустила голосование на «Активном гражданине», рассчитывая «сделать победу» памятнику Александру Невскому. По итогам, Собянин, близкий к либералам, выступил в роли «мудрого руководителя», остановив голосование, чтобы «не раскалывать общество». По сути, либеральный клан путем проведения такой незамысловатой комбинации заблокировал инициативу силовиков. Все эти противоречия нужно учитывать оппозиции при подготовке к выборам в Госдуму, чтобы добиться максимального результата. Ну и, конечно, мы увидели, что электронное голосование в нынешнем исполнении - это мошенничество, нужно добиваться отмены его использования на грядущих выборах. А также поняли, что реальное большинство - за памятник Дзержинскому:)

Есть и другая гипотеза, почему отменили конкурс. Куда более простая.

Дмитрий Гудков

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Пора переходить к обсуждению похорон Ильича и уголовной ответственности за мужеложество - проверенным финтам по переключению внимания общественности.

Сергей Мироненко

Двухходовка для отвлечения внимания от Навального и санкций. Навальный тихо отбыл в колонию пока голосовали. Ну и Собянин вышел в белом фраке.

Юрий Тимофеев

Навального этапировали спокойно, можно Феликса обратно в сундук. В следующий раз будете совать за вынос Ленина из мавзолея.

Прокремлевский политолог Сергей Марков тоже поддерживает эту версию

Лубянка. 1. Сначала решили сбить слишком захваченную Навальным повестку дня чем нибудь крутым для либералов - памятником Дзержинскому. И это было в принципе правильно.

2. Потом решили, что ставить памятник Дзержинскому это уже слишком круто и не прилично. Надо другой памятник. И это тоже было в принципе правильно.

3. Потом выбрали из всех вариантов самый возможно популярный у народа , который выиграл в большом голосовании на имя России. И который может выиграть у Дзержинского. То есть Александр Невский. И это тоже было в принципе правильно.

4. Потом стукнули кулаком и заставили полуантипутинских полулибералов из Общественной палаты Москвы утвердить эту пару, Дзержинского и Невского. Причем эти полуантипутинские ненавидят их обоих. Но их заставили. И это тоже было в принципе правильно.

5. Потом быстро начали голосование. Чтобы не раскалывать страну. И это тоже было в принципе правильно.

6. Потом увидели, что быстро побеждает Дзержинский все таки. Как так получилось? А надо было слушать советы. Ведь мы об этом предупреждали. Что запрос на репрессии олигархов и предателей огромный в обществе.

7. Потом решили скорректировать голосование с помощью разного административного ресурса. И это тоже было в принципе правильно. Потому что власть должна занимать сильную позицию.

8. Но потом все начали кричать о фальсификации голосования в пользу Александра Невского. И стало ясно, что большого скандала не избежать. А почему? Потому что уже давно сдали информационное пространство в интернете и его контролируют враги.

9. И тогда решили избежать большого скандала путем маленького скандала и закрыть голосование. И Собянин его прекратил. Тоже в принципе правильно.

Где была скрыта ошибка? Почему чуть не было провала? Она в том, что политехнологии должны дополнять политику, помогать политике, а не подменять собой политику. Нужно не надеяться на манипулирование повесткой, а захватывать повестку сильными популярными политическими действиями. Их, настоящих, ждет страна.

Если всё это представление с памятником действительно затеяли, чтобы отвлечь внимание от Навального, то план удался: про этапирование Навального в соц.сетях писали довольно мало. По крайней мере гораздо меньше, чем про Собянина и памятник.

Николай Митрохин

Судя по реакции ленты на решение Собянина отменить голосование о памятнике на Лубянке - псевдоконкурс свою задачу выполнил. О тысячах арестованных на протестах засунутых по ложным обвинениям в Сахарово и другие спецприемники в соцсетях и СМИ благополучно забыли. Как и о требованиях расследовать жестокое подавление мирных протестов. Не даром, решение остановить конкурс последовало сразу за вывозом Навального из московского СИЗО на зону.