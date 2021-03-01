"Земля кочевников", "Борат-2" и "Корона" получили "Золотые глобусы"

В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Из-за пандемии мероприятие проходило по видеосвязи. При этом её ведущие – актрисы Тина Фей и Эми Полер - находились в разных студиях в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Но их изображения смонтировали, чтобы создать иллюзию одновременного присутствия на сцене.

"Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина "Земля кочевников". Режиссёр фильма Хлоя Чжао стала обладателем награды в номинации "Лучшая режиссура".

"Золотого глобуса" в номинации лучший актёр в драматическом фильме удостоен посмертно Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей актрисой в драматическом фильме названа Андра Дэй, сыгравшая в картине "Соединённые Штаты против Билли Холидей".

Лента "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл". Лучшим комедийным актером признали сыгравшего Бората Сашу Барона Коэна. Премию в той же категории как лучшая актриса выиграла Розамунд Пайк за роль в фильме "Аферистка".

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Минари" режиссера Ли Айзек Чун.

Награду за лучший анимационный фильм забрал мультфильм "Душа".

Одну из главных наград - за лучший драматический сериал - получила историческая драма "Корона" о правлении британской королевы Елизаветы Второй. Джош О'Коннор, сыгравший в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала, а Эмма Коррин была награждена "Золотым глобусом" как лучшая актриса телесериала за роль принцессы Дианы.

Психологический триллер "Ход королевы" получил премию как лучший мини-сериал, а сыгравшая в нём главную роль Аня Тейлор-Джой была признана лучшей актрисой мини-сериалов.

Лучшим комедийным телесериалом был признан "Шиттс Крик".

Обладателем "Золотого глобуса" за вклад в кинематограф стала лауреатка четырех премий "Оскар" актриса Джейн Фонда.

Премия "Золотой глобус" считается второй по престижности наградой в мире кино после "Оскара". Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на "Оскары", которые будут вручать 25 апреля.