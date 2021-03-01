Умерла бывшая участница "Little Big" Анна Костельянос

В Санкт-Петербурге умерла бывшая солистка группы "Little Big" , актриса Анна Костельянос. Ей было 38 лет. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и "112", а также портал 78.ru. Информацию подтвердил источник РИА "Новости".



По данным "112", 28 февраля тело Кастельянос обнаружила в её квартире волонтер, она же вызвала полицию. По предварительной информации, причина смерти не носит криминального характера. Как сообщает Mash, в последнее время певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала. В детстве у неё диагностировали ахондроплазию.

В 2013 году Анна Кастельянос создала рейв-группу "Little Big". По её словам, она придумала группу для того, чтобы обратить внимание общества на существование маленьких людей в России, а самих маленьких — вдохновить. Слово little в названии группы — это отсылка к росту певицы, который составляет 130 сантиметров. 2016 году Кастельянос покинула группу.

Анна Кастельянос также снималась в сериалах "Ментовские Войны", "Пером и Шпагой", была ведущей на мероприятиях и управляла тату-салоном.