В России вступили в силу штрафы за неуказание статуса "иноагента"

В России 1 марта вступают в силу штрафы за неуказание статуса "иностранного агента".

За публикацию о человеке, признанном "иноагентом", без указания его статуса грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей для физического лица, до пяти тысяч рублей – для должностного лица и от 40 до 50 тысяч рублей – для организации.

Распространение в СМИ материалов, созданных "иноагентом", также требует соответствующей маркировки.

Согласно законодательству, все СМИ и люди, выполняющие функции "иностранного агента", должны были подать заявления о включении в список Минюста. Если министерство впоследствии признает их "иноагентами", но заявление в ведомство ими не было направлено, то с 1 марта таким людям грозит административная, а при ряде условий и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.