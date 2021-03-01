В России вступили в силу штрафы за неуказание статуса "иноагента"

В России 1 марта вступают в силу штрафы за неуказание статуса "иностранного агента".
За публикацию о человеке, признанном "иноагентом", без указания его статуса грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей для физического лица, до пяти тысяч рублей – для должностного лица и от 40 до 50 тысяч рублей – для организации.
Распространение в СМИ материалов, созданных "иноагентом", также требует соответствующей маркировки.
Согласно законодательству, все СМИ и люди, выполняющие функции "иностранного агента", должны были подать заявления о включении в список Минюста. Если министерство впоследствии признает их "иноагентами", но заявление в ведомство ими не было направлено, то с 1 марта таким людям грозит административная, а при ряде условий и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
- Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие проекты медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа включены в список СМИ – "иностранных агентов" в 2017 году. До вступления в силу в конце прошлого года новых разработанных Роскомнадзором правил маркировки контента РСЕ/РС выполняло требования ведомства.
- По имеющейся сейчас информации, Роскомнадзор намеревается передать в суд в общем счёте 260 протоколов, фиксирующих неисполнение требований о маркировке материалов Радио Свобода. Общая сумма штрафов может составить 75 миллионов рублей. Судом первой инстанции в последние недели на корпорацию уже наложены штрафы на общую сумму более 19 миллионов рублей. Эти судебные решения обжалуются в установленном законом порядке, Радио Свобода считает их противоречащими праву граждан на свободный доступ к информации. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщал, что в случае отказа Радио Свобода от маркировки материалов может последовать "кратное увеличение штрафов" или "блокировка ресурсов корпорации в РФ".
- Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – "иностранными агентами" ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич, главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр пять человек.
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