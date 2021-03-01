Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Как минимум один год политик должен будет провести в тюрьме. Ещё два года суд назначил ему условно.
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Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Как минимум один год политик должен будет провести в тюрьме. Ещё два года суд назначил ему условно.
Новость дополняется...
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