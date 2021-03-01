Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Как минимум один год политик должен будет провести в тюрьме. Ещё два года суд назначил ему условно.

Новость дополняется...

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG