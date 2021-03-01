Бывший футболист "Ахмата" рассказал о зоопарке в резиденции Кадырова 

Бывший игрок грозненского футбольного клуба "Ахмат" Сергей Омельянчук рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" о зоопарке, который находится на территории резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам Омельянчука, "там очень много разных животных" - в частности, медведь, лошади, "разновидности собак", большое озеро с утками. "Просто свой мир", - резюмировал футболист, добавив, что был впечатлён масштабами резиденции и её охраной.

Во дворец Кадырова Омельянчук вместе с другими футболистами был приглашён после победы в одном из матчей чемпионата России. По его словам, на званом ужине выступали звёзды российской эстрады - группы "Тутси", Пьер Нарцисс, Сергей Зверев, а также местные певцы.

Издание "Открытые медиа" отмечает, что площадь резиденции Рамзана Кадырова в Грозном - 64 тысячи квадратных метров, это больше Зимнего дворца в Петербурге. Её строительство и обустройство к 2012-му году обошлось в 10 миллиардов рублей. Дворец окружает парк общей площадью 260 тысяч квадратных метров. Летом 2018-го года на его уход было выделено около 34 миллионов рублей.