Словакия стала второй страной ЕС, закупившей вакцину "Спутник V"

В Словакию из Россиидоставлено 200 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр Словакии Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолёт с вакциной на борту.

Переговоры о поставке вакцины держались в тайне. По словам Матовича, договор был подписан в прошлую субботу. Всего контракт предусматривает поставку в Словакию 2-х миллионов доз.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. "Спутник V" пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе, однако её одобрило национальное агентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов. Вакцинация может начаться через 2 недели, до этого времени вакцина будет храниться на складе.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины, заявил, что Словакия стала 39 страной мира, одобрившей применение российской вакцины.

По словам Матовича, поставки российской вакцины помогут увеличить темпы вакцинации в стране на 40 процентов. Премьер заявил, что за его решением закупить "Спутник" не стоит политика: по его словам, если бы в страну в достаточном количестве поступали одобренные ЕС вакцины, он не обращался бы к России. Однако нынешние темпы вакцинации представляются ему недостаточными для победы над эпидемией.

Ряд политических сил в Словакии, включая президента Зузану Чапутову, ранее призывали не закупать у России вакцину, не одобренную ЕС.

О возможной закупке российской вакцины заявляли также руководители Чехии. Вакцинация "Спутником" уже началась в Венгрии.