США готовят санкции в отношении России за отравление Навального

Администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционного лидера Алексея Навального. Телеканал CNN со ссылкой на официальные источники в администрации Байдена сообщил, что введение санкций будет проходить по согласованию с Европейским союзом.

Готовящиеся санкции станут первыми санкциями новой администрации США и, как считает телеканал CNN, зададут тон американской политике в дальнейших отношениях с Москвой. Это станет ясным знаком того, что в Вашингтоне отказываются от подхода бывшей администрации Дональда Трампа. Предшественники Байдена не желали оказывать давление на Москву в связи с отравлением Навального и уклонялись от прямой конфронтации с Россией по поводу неблаговидных действий нынешних российских властей - отмечает CNN.

Администрация Байденн намерена послать Москве "сильный сигнал" относительно ситуации с правами человека в России. В Вашингтоне считают, что союзникам необходимо координировать применение санкций за нарушение Россией прав человека. Имеются планы реагирования и на более широкий круг российских вызовов, рассказали телеканалу CNN источники, близкие к администрации Байдена.

Ранее в понедельник стало известно, что представители стран ЕС согласовали санкции против представителей российских властей, ответственных за уголовное преследование и заключение Навального. Список будет объявлен, как ожидается, на этой неделе. В него могут войти главы ряда силовых ведомств.