Опрос: большинство россиян хорошо относится к странам ЕС

Более половины россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, - 55 процентов - положительно относятся к странам Европейского союза. Отрицательно к государствам ЕС относятся 27 процентов опрошенных. О результатах опроса сообщил 1 марта ВЦИОМ.

При этом нынешние отношения России и ЕС только 15 процентов считают хорошими, преобладает их оценка как прохладных - 40 процентов, а 13 процентов опрошенных назвали их враждебными.

Почти половина опрошенных - 48 процентов - считает, что Россия должна стремиться к установлению с ЕС партнёрских отношений. С 2008 года число тех, кто придерживается такого мнения, выросло на 15 процентов. При этом резко упало число сторонников вступления России в ЕС, с 36 до 9 процентов. 35 процентов опрощенных считает, что на Западе к России никогда не будут относиться как к равноправному партнёру.