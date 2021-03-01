Опрос: большинство россиян хорошо относится к странам ЕС

Более половины россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, - 55 процентов - положительно относятся к странам Европейского союза. Отрицательно к государствам ЕС относятся 27 процентов опрошенных. О результатах опроса сообщил 1 марта ВЦИОМ.
При этом нынешние отношения России и ЕС только 15 процентов считают хорошими, преобладает их оценка как прохладных - 40 процентов, а 13 процентов опрошенных назвали их враждебными.
Почти половина опрошенных - 48 процентов - считает, что Россия должна стремиться к установлению с ЕС партнёрских отношений. С 2008 года число тех, кто придерживается такого мнения, выросло на 15 процентов. При этом резко упало число сторонников вступления России в ЕС, с 36 до 9 процентов. 35 процентов опрощенных считает, что на Западе к России никогда не будут относиться как к равноправному партнёру.
- Опрос проведён на фоне нового кризиса в отношениях ЕС и России - в связи с делом Алексея Навального. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который недавно посетил Москву, по возвращении заявил, что российские власти взяли курс на авторитаризм и враждебные отношения с Европой. По мнению Борреля, и ЕС следует пересмотреть свою стратегию взаимодействия с Россией и опираться на три принципа - давать ей отпор в случае агрессивных действий, сдерживать, если она будет пытаться навязать ЕС свою волю, и сотрудничать в тех сферах, где это возможно и выгодно.
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