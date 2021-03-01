Лев Пономарёв закрыл общественную организацию "За права человека"

Ветеран российского правозащитного движения Лев Пономарев объявил в эфире телеканала "Дождь" о ликвидации созданной им общественной организации "За права человека". Она существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноимённого движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.

Пономарев назвал "главной проблемой" то, что принятые законы касаются и незарегистрированных организаций. Такая организация, которая, как считает власть, занимается политической деятельностью, должна заявить о себе, что она получает деньги иностранцев и должна зарегистрироваться. "И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной", — рассказал Лев Пономарев.

По мнению правозащитника, эксперты, работающие в организации, вряд ли "сумеют вписаться" в новые правила, "потому что это обычные люди". И тогда, как сотрудников организации, их "просто будут штрафовать по всей стране".

В 2019 году Минюст включил движение "За права человека" в реестр "иностранных агентов". Лев Пономарев ликвидировал движение и вместо него создал организацию без регистрации юридического лица.