Лев Пономарёв закрыл общественную организацию "За права человека"

Ветеран российского правозащитного движения Лев Пономарев объявил в эфире телеканала "Дождь" о ликвидации созданной им общественной организации "За права человека". Она существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноимённого движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.
Пономарев назвал "главной проблемой" то, что принятые законы касаются и незарегистрированных организаций. Такая организация, которая, как считает власть, занимается политической деятельностью, должна заявить о себе, что она получает деньги иностранцев и должна зарегистрироваться. "И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной", — рассказал Лев Пономарев.
По мнению правозащитника, эксперты, работающие в организации, вряд ли "сумеют вписаться" в новые правила, "потому что это обычные люди". И тогда, как сотрудников организации, их "просто будут штрафовать по всей стране".
В 2019 году Минюст включил движение "За права человека" в реестр "иностранных агентов". Лев Пономарев ликвидировал движение и вместо него создал организацию без регистрации юридического лица.
- С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей закона об "иностранных агентах". За уклонение незарегистрированных общественных организаций, ведущих политическую деятельность при финансовом участии заграничных партнёров, возможны штрафы до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
- Лев Пономарёв был в декабре прошлого года включён российскими властями в список "СМИ-иностранных агентов". Он не согласился с этим решением.
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