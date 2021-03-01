В Юрские горы из Сахары вернулся ядерный бумеранг 1960-х годов

Сильные сезонные северные ветры, дующие со стороны пустыни Сахара, в этом году повлияли на повышение уровня радиации на территории Франции - до значений "выше нормы". Об этом сообщила французская неправительственная организация "Акро" (French NGO Acro), регистрирующая изменения уровней радиации в странах Запада. Увеличение радиации не достигает значений, опасных для жизни человека, но воспринимается французами с большой долей иронии.

"Акро" заявила, что радиация пришла из алжирской Сахары, где в начале 1960-х годов Франция проводила ядерные испытания. Алжир тогда был заморской территорией Франции.

"Эффект бумеранга" вернул во Францию цезий-137, радиоактивный нуклид химического элемента цезия, котоырй образуется, в частности, при испытаниях ядерного оружия.

По сообщению французских исследователей, превышение нормального уровня радиации обнаружено в горах Юра, близ границы между Францией и Швейцарией. Об этом сообщил телеканал "Евроньюс".