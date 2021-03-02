Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордные $11,5 миллионов

Актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" за рекордные для его работ 11 c половиной миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's. Изначально стоимость пейзажа оценивалась в сумму до трёх миллионов долларов. Имя покупателя не сообщается.

"Минарет мечети Аль-Кутубия"- единственная из более 500 картин Черчилля, которую британский политик написал во время Второй мировой войны. Это произошло после встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке, в Марокко. Тогда Черчилль убедил президента США Франклина Рузвельта поехать с ним в соседний Марракеш, чтобы полюбоваться закатом, который он потом запечатлел на картине. Пейзаж Черчилль подарил Рузвельту.

В 60-х годах сын Рузвельта продал картину, а затем она более пяти десятилетий хранилась в шкафу в Новом Орлеане, пока кто-то из совладельцев не вышел на галерею Билла Рау.

В 2011 году картину у Рау выкупил актер Брэд Питт и подарил Анджелине Джоли. Питт и Джоли развелись в 2016 году. Сама Джоли не объяснила причину продажи картины.