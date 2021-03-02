Кемеровский правозащитник отказался от гражданства РФ в СИЗО

Кемеровский правозащитник Дмитрий Камынин, находящийся под арестом, написал заявление об отказе от российского гражданства. Об этом сообщает штаб Навального в Кемерове со ссылкой на письмо Камынина родственникам.

По словам правозащитника, в СИЗО на него продолжают давить: из писем вычеркивают слова, а после жалобы адвокату из камеры забрали телевизор.

Дмитрий Камынин объявил голодовку больше месяца назад. Родственникам удалось направить к нему врача частной клиники, который рекомендовал продолжить лечение в стационаре "в связи с жизнеугрожающей ситуацией".

Координатор правозащитной организации "Сибирь правовая" Дмитрий Камынин арестован по делу, связанному с наркотиками. Его коллега Владимир Тараненко также находится в СИЗО по делу о вымогательстве.