Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Кемеровский правозащитник отказался от гражданства РФ в СИЗО

Иллюстративное фото

Кемеровский правозащитник Дмитрий Камынин, находящийся под арестом, написал заявление об отказе от российского гражданства. Об этом сообщает штаб Навального в Кемерове со ссылкой на письмо Камынина родственникам.

По словам правозащитника, в СИЗО на него продолжают давить: из писем вычеркивают слова, а после жалобы адвокату из камеры забрали телевизор.

Дмитрий Камынин объявил голодовку больше месяца назад. Родственникам удалось направить к нему врача частной клиники, который рекомендовал продолжить лечение в стационаре "в связи с жизнеугрожающей ситуацией".

Координатор правозащитной организации "Сибирь правовая" Дмитрий Камынин арестован по делу, связанному с наркотиками. Его коллега Владимир Тараненко также находится в СИЗО по делу о вымогательстве.

  • Активисты "Сибири правовой" помогали заключенным и осужденным, которые столкнулись с насилием в местах лишения свободы. Они публиковали в ютьюбе ролики с рассказами заключенных о пытках в изоляторах и колониях Кемеровской области, а также свидетельства "прессовщиков", которые сами избивали заключенных по приказу администрации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG