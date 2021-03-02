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Кадыров рекомендовал родственника на пост мэра Грозного

Хас-Магомед Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на должность мэра Грозного кандидатуру своего четвероюродного брата, 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова. Ранее он возглавлял администрацию главы и правительства республики.

Вместо Хас-Магомеда Кадырова на эту должность назначен бывший министр Галас Таймасханов, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Первым заместителем Таймасханова будет ещё один родственник Рамзана Кадырова - его двоюродный брат и теперь уже бывший руководитель Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

  • Хас-Магомед Кадыров был назначен руководителем администрации главы и правительсива Чечни в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность секретаря регионального Совета безопасности, в 2019 году трудился мэром Аргуна, а в 2017 году в возрасте 26 лет был поставлен руководить полицией Грозного.
  • Устроены и старшие дочери главы Чечни. В 2020 году 21-летняя Айшат стала первым заместителем министра культуры республики, 20-летняя Хадижат - начальником департамента дошкольного образования Грозного.
  • Приемный брат Рамзана Кадырова, Висита Кадыров в октябре 2020 года занял пост заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике.
  • В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".

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