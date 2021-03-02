Кадыров рекомендовал родственника на пост мэра Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на должность мэра Грозного кандидатуру своего четвероюродного брата, 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова. Ранее он возглавлял администрацию главы и правительства республики.

Вместо Хас-Магомеда Кадырова на эту должность назначен бывший министр Галас Таймасханов, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Первым заместителем Таймасханова будет ещё один родственник Рамзана Кадырова - его двоюродный брат и теперь уже бывший руководитель Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.