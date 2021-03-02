Сергей Фургал назвал изъятие его почты в СИЗО "психологической пыткой"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в следственном изоляторе в Москве, не получал писем и телеграмм более восьми месяцев. Он назвал это "психологической пыткой", рассказала на своей странице в фейсбуке член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Фургал арестован по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности.

Литвинович посетила Фургала в следственном изоляторе "Лефортово" 1 марта. По её словам, бывшему чиновнику приносят подписывать уведомления о том, что вся переписка изъята следователем. Фургал называет происходящее "психологической пыткой". Он также добавил, что его стали лишать продуктовых передач.

"Пытки в России запрещены, но, как вы знаете, в "Лефортово" это часто используется, для того чтобы надавить на человека, чтобы следователю было удобнее работать с человеком, чтобы он просто подчинялся, чтобы он сломался. Фургал говорит: то, что он лишен общения с родными, с родственниками – это самая большая пытка. Он лишен этого восемь с лишним месяцев. Он считает, что это происходит намеренно", – сказала Литвинович.

По её словам, у Фургала "рабочее" настроение, и даже не получая писем, он знает, что жители Хабаровска его поддерживают.