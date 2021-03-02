МВД объяснило раны на лице погибшего в полиции сердечным приступом

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД объяснили ссадины на лице местного жителя, погибшего в отделе полиции, падением во время сердечного приступа. Тело 29-летнего Алексея Кустова со следами насилия было обнаружено в конце февраля в 75-м отделе полиции Невского района города.

В МВД утверждают, что житель Петербурга получил травмы, когда упал с кровати и ударился головой об пол. Это якобы подтверждается камерами видеонаблюдения. Каким образом у Кустова на шее появились гематомы, которые видно на фотографиях, предоставленных родственниками, полиция не объяснила.

Кустова вызвали в отдел полиции вечером 23 февраля, чтобы составить протокол об управлении машиной без прав. Адвокат Кустова Людмила Кынтэрец просила не оставлять его на ночь в отделе. В полиции на Кустова составили административный протокол и сообщили о возбуждении уголовного дела против него за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

"Фонтанка" сообщает, что в отделе "Кустов пару раз огрызнулся на сотрудников". Утром следующего дня в полицию позвонили его родители, но им сообщили, что судьба их сына неизвестна. Через несколько часов родственникам позвонил следователь и сообщил о смерти Кустова по неизвестной причине.